Tras las vacaciones, la enseñanza deberá partir de lo que el niño ya sabe

“La situación escolar de gestión oficial es mala con o sin covid”, consideró ayer la experta en educación María de la Paz Peña, quien explicó que además, con las condiciones de enseñanza en pandemia, la situación empeoró. “Ahora les das un examen de Snepe a los niños de Tercero y Sexto Grado y vas a encontrar un retroceso”, indicó.

Peña señaló que el Ministerio de Educación (MEC) “hizo lo que pudo con el recurso humano que tenía”, pero que en verdad no hubo un proceso educativo a distancia, ni de manera virtual porque no se dio la relación entre el maestro y el estudiante. “Lo que hicieron no fue una enseñanza a distancia; fue una entrega de materiales de manera virtual, porque la enseñanza a distancia significa que hay un proceso de enseñanza y aprendizaje, que hay una relación de tutor y estudiante. Eso no se dio por razones obvias, porque no existe el hardware y no existe la conectividad”.

“Lo que sucedió en el 2020 y en el 2021 es que (los alumnos) han recibido una cantidad de material que el estudiante tenía que completar. En situaciones familiares donde el padre tiene un nivel escolar por lo menos del Noveno Grado, por lo menos le podía ayudar, pero esa no es la situación en todo el país. No hubo una relación maestro - alumnos”, enfatizó la experta.

En esta situación, Peña consideró que a la vuelta de vacaciones, de darse la educación presencial, en el aula, “enfatizar dónde está el niño en su aprendizaje, partir de él y no del currículum, será clave”.

El ministro de Educación, Juan Manuel Brunetti, manifestó esta semana preocupación respecto a los estudiantes que en pandemia iniciaron un ciclo educativo y lo van a culminar el año próximo.

Al respecto, la experta indició que “el problema no es que el niño esté en Segundo o Tercer Grado; hay que identificar lo que él comprende, qué es lo que sabe; una vez que tengamos eso, entonces decidimos avanzar. Lo que voy a recibir es un niño que tiene diez años, que tengo que hacer un diagnóstico y ver qué debe saber ese niño, no importa en qué grado estaba”.

“El niño es el centro del aprendizaje, el currículum es una guía de lo que el niño debería conocer, pero yo tengo que definir primero dónde él está”, añadió Peña.

Regreso a las aulas en agosto o setiembre

Durante la primera etapa del año, las escuelas y los padres podían optar entre educar a distancia o de forma híbrida, en parte presencial y en parte virtual. Casi el 80% de los alumnos estudiaban a distancia en junio. Con la vacunación de los docentes, el MEC analiza la posibilidad de darle mayor énfasis a la educación presencial desde agosto o setiembre, al retorno de vacaciones.

