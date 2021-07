Daniel Centurión es nuevo viceministro de Asuntos Exteriores

Centurión pertenecerá al equipo encabezado por el ministro Arnaldo Giuzzio, aunque no se precisó mayores detalles acerca de su colaboración.“Él (Centurión) nos va a acompañar y completar el equipo y va a ser un elemento muy gravitante en la administración de muchos eventos que se van a dar, estamos seguros”, se limitó a señalar Giuzzio.

Directamente pasando a otros temas, el ministro del Interior respondió acerca de otros asuntos, como el de la prófuga de la Justicia Dalia López. “Solicitamos un informe a la Comandancia y a las direcciones de investigación de la Policía. Ayer tuvimos una reunión y todos me expusieron sus puntos de vista. Estoy confirmando algunas cosas con el Ministerio Público. En principio hay allanamientos que se solicitaron y aparentemente no se hicieron en su momento, pero son situaciones muy internas de la investigación que no tienen mucho que ver con el presente”, manifestó.

Ante la consulta acerca de si se garantiza la voluntad pública de aprehender a Dalia López, el ministro indicó: “Absolutamente. Hay una investigación muy importante, de acuerdo a los datos que me acercaron. La investigación abarca a una cantidad importante de personas que fueron imputadas y forman parte de la acusación. Resalta la orden de captura y la no presencia ante la Justicia de Dalia López. Pero eso se va a ir subsanando en el transcurso de la semana, esa es la idea”.

En cuanto a si el cambio en el CODI es una repercusión del caso Jorge Ríos, indicó: “Son cambios casi normales dentro del proceso y se van a ir dando otros cambios que hacen a la operatividad. No solo en el CODI, también en la Policía, las Fuerzas Armadas (...) Siempre una nueva cabeza tiene una nueva mirada sobre los hechos”.

Dalia López es prófuga de la justicia hace más de un año, en el marco de la causa “Wilmondes Sousa Lira y otros sobre hechos punibles contra la prueba documental y otros”, en el caso conocido como “Ronaldinho”, en el que es considerada cabecilla del esquema que consiguió pasaportes falsos al astro del fútbol, Ronaldinho Gaúcho (quien estuvo preso en el país por cinco meses), y al hermano mayor de este, Roberto de Assis Moreira, quienes vinieron a Paraguay el año pasado para promocionar unos eventos impulsados por la misma Dalia López.

Su abogado, Marcos Estigarribia, había señalado en marzo de 2020, que López se presentaría ante el Ministerio Público, pero hasta el momento eso no ocurrió y los allanamientos que se hicieron hasta el momento en el marco de la presente investigación no dieron resultados positivos.

Este es uno de los casos con mayor peso en la agenda del Ministerio del Interior y de las fuerzas de seguridad.

Esta semana, los fiscales Alicia Sapriza, Marcelo Pecci y Federico Delfino solicitaron al juez Gustavo Amarilla la reiteración de la orden de captura por tercera vez ante la desaparición de la misma.