Eliminación de visas sin límites de estadía generará mayor beneficio, afirma diputado

En comunicación con ABC Cardinal, el diputado colorado señaló que el proyecto que plantea eliminar las visas a Estados Unidos, Canadá, Nueva Zelanda y Australia será conveniente para nuestro país, ya que representará un beneficio económico de más de US$ 30.000.000, conforme a los análisis realizados. “Se habla de que va a haber una pérdida de US$ 1.000.000 si se suprimen las visas. Aproximadamente US$ 30.000.000 a 35.000.000 se pueden recaudar”, declaró.

Igualmente, Paniagua mencionó que otro de los beneficios que traería consigo el proyecto tiene relación con el desarrollo turístico en nuestro país. “De acuerdo al estudio que hemos hecho, conviene económicamente al Paraguay y para el desarrollo turístico”, expresó.

El diputado colorado precisó que los ministerios de Hacienda y de Relaciones Exteriores no están conformes con la exoneración debido a que generaría un perjuicio de alrededor de US$ 1.000.000 a Cancillería.

En ese sentido, indicó que la diferencia “es abismal” entre el beneficio que representaría la aprobación del proyecto frente al perjuicio estimado para el Ministerio de Relaciones Exteriores. A la vez, mencionó que, en caso de ser aprobada la iniciativa, la disposición tendría una vigencia indeterminada.

Asimismo, el diputado indicó que los que se oponen al proyecto justifican señalando que en otros países, como Estados Unidos, se está solicitando la visa para el ingreso. En ese sentido, indicó que “tenemos que mirar nuestra realidad”, por lo que considera que la aprobación de dicha iniciativa sería conveniente para varios sectores económicos.

En otro momento, Paniagua refirió que –a su parecer- en la Cámara Baja se ratificarían en la versión original del proyecto, atendiendo a que el Senado incluyó el plazo o límite de estadía de 90 días para la exoneración. “Nosotros vamos a estudiar y estoy casi seguro que vamos a ratificarnos”, sostuvo.

Así también, afirmó que la Cámara de Diputados tratará de forma inmediata el proyecto cuando sea remitido por el Senado a fin de aprobar la iniciativa en su versión original.

Empresarios piden eliminación de visas

Varios representantes de empresas de los rubros relacionados a la hotelería, el turismo y el entretenimiento ya vienen solicitando desde el año pasado a Relaciones Exteriores la eliminación de las visas para el ingreso al país, ya que consideran que requerir este documento constituye un obstáculo y desmotiva la captación de turistas de los países afectados.

La propuesta es parte de la iniciativa legislativa “que establece medidas temporales para incentivar la reactivación turística y la apertura de Paraguay al mundo” y su proyectista, el diputado Sebastián García (PPQ).

En caso de ser aprobado el proyecto, la medida suprimiría el costo de la visa de –por ejemplo- US$ 165 a los ciudadanos que provengan de los Estados Unidos.