Gastronómicos cerrarán calles solo hasta la medianoche

En una reunión realizada en el Salón de los Intendentes de la Municipalidad de Asunción, autoridades informaron a los empresarios gastronómicos que la Comuna seguirá apoyando al sector para que este reciba a sus clientes en espacios públicos. Sin embargo, aclaró que continuará rigiendo el mismo horario de siempre que va hasta la medianoche.

Ariel Andino, director de Vigilancia, en nombre del intendente capitalino César Ojeda, comentó que el nuevo decreto gubernamental modifica algunos puntos del protocolo sanitario anterior y extiende el horario en que los restaurantes y bares de Asunción pueden atender al público una hora más, es decir hasta la 01:00 de la madrugada.

Lea más: Me ha gustado esta nota en https://www.abc.com.py/nacionales/2021/07/15/gastronomicos-celebran-flexibilizacion-de-restricciones-y-esperan-mayor-recuperacion-economica/

El director indicó que la municipalidad mantiene su horario de clausura de calles del centro capitalino y desvío del tránsito en la zona gastronómica, que rige los días sábado y domingo. Aclaró que si estos comerciantes quieren seguir atendiendo a sus clientes hasta la 01:00, como indica el nuevo decreto presidencial, podrán hacerlo sin problemas, pero ya no en la vía pública, sino al interior de sus locales comerciales.

Lea más: Gastronómicos desean mantener los bares al aire libre

“Las barras protectoras y la clausura de las calles se levantarán a las 00:00”, puntualizó.

Los locales adheridos en zona Villa Morra y Recoleta son Charles The bar, The Walking Beer, Rock 66, La candelaria, La pecadora y Patagonia. En Zona Brasilia: Pizza urbana y Pizzometro.

En Barrio San Pablo: Territorio Chopp y Moe. En zona Centro Paraguayo Japonés, Alma reina y en zona Las Mercedes, Índigo y Sacramento.

En el microcentro: La Vermutería, Pirata Bar, Ámsterdam, Bar iturbe, Don vito, Café Martínez, El Bodegón, Lido bar, Bellini, Burger King, La Churrería, Palma Róga Hotel, La María, El Grillo, El Bolsi, TGI, Juan Valdez, Absoluto Rock, Check Point, La Chispa, y La Chopería del Puerto.

En zona Carmelitas: Kaiseki, Hopping, Budapest, Patagonia 2, La Tapería, Nagai, Tap Garage, McCarthy’s, Sinaloa, Kilkenny, La Birrería, Bellini, Nación Sushi, Black and Go, y Spin the black Mango.