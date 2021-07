Tras caída de ventas en supermercados, esperan mejoría este mes

Insistió en que en el presente mes de julio se está viendo una mejora, pero que recién en el cierre se podrá hacer evaluación para poder confirmar el hecho.

“Confiamos en que la mejora de la situación sanitaria, con el avance en la vacunación, va a traer optimismo y más confianza en el consumidor, por eso creemos que este mes será mejor que el mismo del año pasado”, dijo. Amplió señalando que el supermercadismo es un termómetro importante del consumo en la economía, por lo que atribuye la caída en las ventas a los efectos de la situación sanitaria del país.

“Quien más quien menos tuvo o tiene un familiar, amigo o conocido con covid-19 y se producen gastos médicos, que son una prioridad”, señaló.

Lea más: Gremios exigen sanciones más severas en el combate al contrabando

Aún no se puede hablar de reactivación, afirman

Por su parte, la vicepresidenta de la Federación Paraguaya de Mipymes, Sonia Cáceres, opinó que a pesar del avance en las vacunaciones contra el covid-19, desde el punto de vista de su sector, todavía no se puede hablar de una reactivación económica.

“Las mipymes estamos muy preocupadas, estamos sobreviviendo, tratando de evitar el desempleo; y con el proyecto de ley (de consolidación económica) que está siendo estudiado en la Cámara de Senadores, estamos trabajando con las diferentes instituciones, BNF, AFD, MIC, para ir adelantando algunas sugerencias para la reglamentación”, manifestó Cáceres.

Detalló que le parece muy poco el dinero destinado a las mipymes, porque serán US$ 40 millones para IPS, US$ 25 millones para nuevos créditos a mipymes o restruccturaciones a través de fideicomisos; y US$ 20 millones para Fogapy. También dijo que el desafío que se presenta es que las mipymes que tuvieron un crédito de salvataje no estarían pudiendo obtener otro para la reactivación económica.

“Necesitamos créditos a largo plazo con cuotas accesibles, para la reactivación y volver a contratar a todos los suspendidos, porque tenemos una fuerza laboral del 76% de las empresas”, destacó.

Finalmente remarcó la necesidad de que lleguen las vacunas para las segundas dosis y que se apliquen lo antes posible.

Vacunación ayuda, pero reactivación tardará, dice Tavella

Con el avance de las vacunaciones y si se concreta el proyecto de ley que permita el apoyo a las mipymes, se podría tener un inicio en la reactivación del sector, dijo en una entrevista el presidente de la Federación Paraguaya de Mipymes, Arq. Luis Tavella.

Las mipymes son muy importantes a la hora de mover el consumo e impulsar la economía y la esperanza es que entre noviembre y diciembre de este año se pueda tener una mejoría en el estrato, comentó Tavella.

“Creo que si seguimos consiguiendo más dosis de las vacunas, podemos lograr una mayor tranquilidad dentro de un mes y así ir avanzando y tener un mejor fin de año, desde el punto de vista de la economía”, declaró nuestro entrevistado.

Aclaró que la reactivación económica es un tema complicado porque se contraponen dos visiones, una que es la de Hacienda, que ya habla de que estamos en niveles similares a los del 2019.

Sin embargo, desde el punto de vista de las mipymes esa no es aún la situación para su renglón porque cerca del 40% casi fue a la quiebra y muchas cerraron porque no pudieron aguantar el bloque sanitario a causa del covid-19, comentó.

“Al sector de las mipymes le va costar la reactivación, por eso la esperanza es que se pueda crecer en la confianza de los consumidores, gracias al aluvión de vacunas que llegaron al país”, destacó.

Inmunidad de rebaño

La disminución de un 50% de los fallecidos y la proyección de llegar en poco tiempo a 2 millones de vacunas ya darán mucha tranquilidad para la reactivación, dijo. Sin embargo, aclaró que lo ideal será que se llegar lo antes posible a la inmunidad de rebaño.

El líder de los emprendedores aclaró que los logros desde el punto de vista de la salud que se están consiguiendo con las vacunaciones masivas son fundamentales, pero para reactivación de las mipymes también se necesitarán fondos.

En ese sentido, remarcó la necesidad de que los parlamentarios den prioridad al proyecto de ley de consolidación económica, en la que está previsto el apoyo a las mipymes.