Más comunidades indígenas se asientan en la Plaza Uruguaya pese al intenso frío

“Estamos nueve comunidades que vinimos. No venimos en contra de ninguna institución, no criticamos a nadie que queremos saber sobre nuestros pedidos, hablar y saber sobre los resultados. Por primera vez venimos a Asunción. Todavía no hablamos con nadie, nuestra idea mañana es ir al INDI, pero también tenemos pedidos al Ministerio de Agricultura y el MOPC”, indicó Agustín Ramírez, uno de los líderes del grupo.

Recordó que entre otras cosas solicitaron al Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) asistencia respecto a implementos agrícolas y asistencia para instalar una huerta comunitaria, pero como no tenían respuesta, decidieron venir directamente. Si bien indicaron que por la presencia de otras comunidades en el sitio representantes del INDI suelen estar por la zona, de momento ellos particularmente no recibieron asistencia ante el intenso frío que se registra en la Capital.

“Nosotros nos vamos ayer y en los pasillos nos resguardamos y ahí ya había varios. Entramos todos ahí, seguro ahora vamos a entrar de vuelta (al pasillo del Ferrocarril) y con nuestras frazadas grandes y con fogatas vamos a aguantar, eso es lo que estamos pensando”, apuntó sobre la manera en que esperan sobrellevar el frío.