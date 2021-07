Organizan sentata para reclamar derechos

La Asociación Sindical de Mujeres de Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (AM-MOPC) y el Sindicato Unido de Trabajadores del MOPC (SIUTRAMOPC) convocan a todos los funcionarios del departamento Central y de los diferentes distritos del país a una gran sentata por la defensa de sus derechos laborales y sociales. Exigen el pago de viáticos atrasados, equiparación y adecuación salarial para el ejercicio fiscal 2022. El encuentro de protesta será en el primer piso del edificio central del Ministerio ubicado en la calle Oliva esq. Alberdi, Asunción.

Mujeres son las que menos ganan

María Stela Silva Invernizi, presidenta de la Asociación Sindical de Mujeres comentó que ellas vienen exigiendo que se cumplan con sus derechos básicos. “Como funcionarias del MOPC nos convocamos frente al gabinete del ministro Arnoldo Wiens, porque hace más de 10 años los funcionarios no tenemos reajuste salarial. Varias compañeras se van jubilando con salarios precarios que muchas veces no alcanza ni un sueldo mínimo. La mayoría de las mujeres trabajadoras son las que menos gana en comparación a los hombres y los mas afectados son los compañeros que hacen trabajo de campo, los que están en los distritos viales y planta asfáltica. Además reclamamos el pago de viáticos que el ministerio no abona desde el año pasado”.

“Nos preocupa principalmente esos compañeros que nosotros llamamos cuadrilleros que hacen trabajo en los puentes, planta asfáltica lo que hacen macheo, los compañeros que hacen trabajo operativo son los mas afectados por la falta de pago de viáticos. Además nuestro seguro médico privado no cubre los gastos por enfermedad de Covid-19 y tenemos que estar organizando polladas para ayudar a los funcionarios y poder sobrellevar los gastos de la enfermedad”.

María Stela Silva manifestó que ven con mucha preocupación cada vez mas las contrataciones masivas a través del PNUD a gente supuestamente calificada cuando la institución cuenta con profesionales calificados como para ocupar las diferentes tareas que demanda el Ministerio, por todo eso nos convocamos”.

Lea más: MOPC autoriza sobrecosto de USD 17 millones en obra del puente a Chacoí