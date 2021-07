Lo que hay que saber sobre la cuarentena para viajeros que rige desde hoy

Todo aquel que desde hoy llega a Paraguay vía terrestre o aérea deberá hacer una cuarentena de cinco días para evitar la expansión de la variante Delta del virus SARS-CoV-2, que causa el COVID-19.

El documento dado a conocer por el Ministerio de Salud explica que los periodos de tiempo de cuarentena son diferentes para cada pasajero dependiendo de dos factores: cuándo se hizo el primer análisis PCR para poder embarcar el avión y de si ya fue infectado o no con el virus previamente.

Viajero que no tuvo covid-19 y debe ingresar al país

La directora de Migraciones, Ángeles Arriola, complementó este miércoles en conversación con ABC la explicación en torno al documento y explicó que la cuarentena se hace contando los cinco días desde la toma de muestra al viajero, que debe hacerse en un plazo máximo de 72 horas –tres días– antes de ingresar al país. Este requerimiento ya estaba vigente antes de la cuarentena que rige desde hoy.

De esta forma, por ejemplo, si una persona viaja con un análisis PCR negativo hecho hace tres días, al llegar al país solo debe hacer dos días más de cuarentena domiciliaria. Eso sí, indefectiblemente tiene que repetir el PCR luego de los cinco días de haber entrado al país, aunque ya no esté haciendo el encierro domiciliario.

Si el test previo al viaje es positivo, de hecho, la aerolínea no debería permitir el viaje y el acceso terrestre también debería impedirse.

El Ministerio de Salud recibe los resultados de los análisis PCR centralizados en el Laboratorio Central, se haya hecho o no en el sector público. De esta forma se cruzan los datos para el control, explicó Martha Chamorro, vicepresidenta de Asatur este miércoles también en charla con ABC.

Si el pasajero da positivo al segundo test de PCR, deberá guardar siete días más de cuarentena domiciliaria, indica el protocolo del MSP.

Viajero que tuvo covid y ya superó el contagio

Los pasajeros que embarquen un avión o ingresen por tierra y que ya hayan superado un caso de covid-19 deben viajar con un certificado médico o resultado laboratorial que acredite esta condición siempre y cuando hayan padecido la enfermedad entre los últimos 14 y 90 días. Ellos indefectiblemente deben hacer los cinco días de cuarentena domiciliaria, aunque ya no les exigirá un test PCR, sino uno llamado de antígenos, es decir, el ‘test rápido’.

En el caso de dar nuevamente positivo al covid-19, también deberán guardar siete días más de cuarentena domiciliaria.

¿Y quién controla?

El documento asegura que el control está a cargo del “personal de salud de control sanitario” y que en los “puntos fronterizos donde no se cuente con personal de salud, el personal de Migraciones realizará el control del cumplimiento de las exigencias sanitarias descriptas en este documento”.

Desde Migraciones, la directora Ángeles Arriola reconoció que en los puntos fronterizos de acceso desde las ciudades limítrofes con Brasil el control será “aleatorio” porque no existen los suficientes funcionarios para poder hacerlo. Indicó que si lo hacen uno por uno “la fila en el Puente de la Amistad llegaría hasta San Pablo”.

“No es que no va a haber controles, vamos a respetar los 30 kilómetros de distancia. Lo que se hace, en su gran mayoría, son controles en Ciudad del Este y ciudades cercanas. Vamos a apoyar y reforzar los controles, pese a que no hay muchos funcionarios de Migraciones. Hoy no hay barrera de control, (el control) será en salidas hacia Presidente Franco y Salto del Guairá. También en el puente. Tenemos el sistema para controlar si (el viajero) salió (del radio de) los 30 kilómetros de distancia”, explicó Arriola.

¿Cuáles son las sanciones?

El documento del MSP solo indica que quienes no respeten este protocolo “será pasible de las sanciones contempladas en la Ley 836/1980 del Código Sanitario y otras consecuencias establecidas en la Ley”.

Consultada la Ley, que es extensa, solo habla de multas que “en ningún caso puede superar los 100 jornales” (máximo G. 8.805.100 al equivalente del jornal de 2021) y que el Ministerio de Salud puede aplicarlas sin más requisito que las evidencias de que la persona violó la cuarentena o no se realizó el test PCR.