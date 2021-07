Cuarentena a viajeros: piden control real y estricto en ciudades de frontera con Brasil

Chamorro se refirió a la exigencia de la cuarentena sanitaria que rige desde hoy por el plazo de un mes y se aplica a viajeros que llegan desde cualquier país. La vicepresidenta de Asatur explicó que pueden darse dos situaciones con las personas que ingresan a través de los aeropuertos del país.

La primera situación se da con aquellos que presenten un análisis PCR que haya dado positivo y se haya hecho hasta 72 horas antes del viaje, una exigencia que ya existía previamente. Estas personas solo deben hacer dos días de cuarentena domiciliaria, pero sí presentar otro PCR negativo a los cinco días de pisar tierra paraguaya.

La otra situación se da con las personas que embarcan con un certificado médico que indica que ya tuvieron COVID-19 en los últimos 90 días. Ellas deben hacer la cuarentena domiciliaria indefectiblemente durante cinco días y luego someterse a un análisis de antígenos (test rápido) de detección de la enfermedad.

Chamorro explicó también que hay excepciones, como por ejemplo las personas que llegan desde otros países usando a Paraguay como país de tránsito para los viajes o los grupos “burbuja” que trabajan en nuestro país. Estas personas están exentas del protocolo de cuarentena con medidas especiales. “Dentro de todo (el acuerdo con el Ministerio de Salud) es lo más sensible para nosotros como gremio porque tuvimos unos 16 meses terribles”, sostuvo.

La empresaria lamentó, sin embargo, que el Gobierno sea más estricto con las agencias y aerolíneas y no controle como corresponde los accesos a través de las ciudades fronterizas con el Brasil. “El Puente de la Amistad es por donde va a entrar el bicho, la variante. Allí no hay control. Hay mucha gente que no es controlada, no es que se queda en Foz y CDE, vienen hasta Asunción”, reprochó.

Chamorro reconoció que la implementación de la cuarentena posiblemente “es una cuestión política” y espera que el MSP tenga, en un mes, los datos de si la medida que arranca hoy es o no efectiva. “Dejamos constancia, discutimos, dejamos sentada nuestra posición (en contra de la cuarentena)”, indicó.

Finalmente, pidió que se controle también las fiestas clandestinas y se aplique un control más férreo en las fronteras, algo que la misma directora de Migraciones, Ángeles Arriola, reconoció días pasados que no podía hacerse.

“Tenemos que levantar la parte económica y elevamos la voz de protesta. Somos uno de los sectores que más sufrimos. Habremos reactivado el 10% (del sector) a lo sumo”, concluyó.