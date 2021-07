Realizan las primeras demoliciones en la zona del futuro túnel de tres bocas

Estos trabajos de despeje se realizarán en 97 propiedades que fueron expropiadas por el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), que son en su mayoría establecimientos comerciales que ya se encuentran desocupados. Estas tareas se realizan previamente a la construcción del túnel y a la rotonda en el lugar, que todavía no tiene fecha de inicio.

La esquina de Acceso Sur y Avelino Martínez ya se liberó casi al 100%, según los datos del MOPC. Por otro lado, la zona donde funcionaba una estación de servicios en la esquina de Acceso Sur y Américo Picco se encuentra próxima a despejarse. Para algunas desocupaciones se recurrirá al cierre peatonal de veredas y, para otras, se interferirá de forma parcial en la vía, por períodos cortos de tiempo, previa comunicación a la Patrulla Caminera.

Una vez finalizada esta etapa, se realizará el traslado de las líneas de alta y media tensión, además de los servicios que requieren de cableado aéreo.

Lea más: Siguen sin completar expropiaciones para la obra del túnel de Tres Bocas

Se adjudicó en 2019, pero no avanzó hasta ahora

Las obras del túnel de tres bocas todavía no iniciaron hasta ahora, justamente porque el MOPC tardó en completar las expropiaciones. Esta obra se adjudicó en diciembre de 2019 a la firma Tecnoedil SA, que debe construir esta infraestructura por G. 121.165 millones. Se financia con una donación de Taiwán y es una de las pocas obras que no tienen problemas de recursos, sin embargo no puede avanzar.

El MOPC ya desembolsó G. 27.724 millones en expropiaciones (US$ 4,2 millones), y hasta la fecha se liberó el 98% de la franja. La institución sigue haciendo gestiones hasta ahora para liberar toda la franja de dominio del futuro paso a desnivel.

La infraestructura vial se erigirá sobre la ruta PY01 (Acceso Sur), en las intersecciones Américo Picco y Avelino Martínez. Desde la empresa contratista habían informado que las obras arrancarán en agosto, a casi dos años de adjudicarse. Se intentó conversar con Paul Sarubbi, representante de la empresa contratista, sobre estas tareas que se están llevando adelante, pero no se tuvo respuestas.

Lea más: Túnel de Tres Bocas aún no avanza por retrasos en las expropiaciones

El proyecto Tres Bocas consiste en una mejora vial que contempla la construcción de un paso a desnivel de 135 metros sobre Acceso Sur, para que esta vía pase a ser una opción rápida de ingreso y salida a Asunción. En el lugar también funcionará una rotonda para que la conexión entre San Lorenzo, Fernando de la Mora, Ñemby y Villa Elisa, entre otras localidades vecinas, sea más cómoda para los automovilistas y segura para los peatones.

Según había informado el MOPC en su momento, las obras debieron iniciarse en el primer trimestre del año pasado, pero después las pospusieron para enero de este año. Sin embargo, a pesar de que ya pasamos el primer semestre de 2021, no iniciaron ninguna construcción y solo avanzó la adecuación de las calles alternativas.

Hasta ahora, la contratista culminó las obras de los 40 km de calles alternativas que serán utilizadas cuando comiencen los trabajos. Mientras tanto, los vecinos afectados por las obras de los desvíos las denunciaron “como chapuceras y que les son perjudiciales”.