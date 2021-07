Aporte del FMI se convertirá en deuda, advierte senador sobre plan del Gobierno

El legislador opositor afirmó en la sesión ordinaria de la Cámara de Senadores, que está discutiendo el proyecto de ley de consolidación económica presentado por el Ejecutivo, que el ministro de Hacienda, Óscar Llamosas, reconoció este jueves que una vez convertido en dólares estos DEG del FMI, pasarán a formar parte del pasivo del Estado.

Rasmussen explicó que el ministro Llamosas admitió de esta situación en la reunión mantenida antes del inicio de la sesión del Senado, donde se trató el proyecto de ley de consolidación económica.

La versión sostenida desde el Ejecutivo desde un principio es que de los US$ 365 millones que financian el proyecto de consolidación, “solo US$ 25 millones” corresponden a una nueva deuda para capitalizar el Fogapy, en tanto que los US$ 250 millones son parte del activo que dispone el FMI para los países miembros.

El senador dejó sentado que la bancada de Patria Querida no iba a acompañar el referido proyecto y criticó que hace tres años que desde el Gobierno se viene anunciando reforma del Estado, mejora en la calidad del gasto público y hasta ahora lo único que se hizo fue reformar el sistema tributario para que la gente pague más impuesto.

La sesión sigue esta tarde en el Senado y el debate se mantiene sobre la deuda que se estaría sumando con este nuevo proyecto de ley de consolidación económica, incluso algunos piden que para un mejor análisis se postergue su estudio.