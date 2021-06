La deuda pública se mantiene en 34% del PIB

El saldo de la deuda pública total registra una leve disminución de US$ 38,3 millones con respecto al cierre del primer cuatrimestre y se situó en US$ 12.994,3 millones, según el informe oficial.

En el primer cuatrimestre había alcanzado US$ 13.032,6 millones, equivalente al 34,1% del PIB, tras los ajustes que había efectuado Hacienda en base al PIB del año pasado y el tipo de cambio.

A mayo la deuda externa, contraída con organismos financieros internacionales y tenedores de bonos soberanos, representa US$ 11.098,6 millones, equivalente al 29,1% del PIB; y la deuda interna, por la emisión de bonos locales, asciende a US$ 1.895,7 millones, equivalente a 5% del PIB.

Se debe principalmente a bonos

El informe de la cartera indica que el mayor endeudamiento público se da por la emisión de bonos, tanto internacional como local, que asciende a US$ 7.706,3 millones, lo que representa el 59,3%.

Le sigue los préstamos contraídos con los organismos internacionales por US$ 4.975,2 millones, que equivale al 38,3% del total; y a la sumida con la Ley N° 5074/2013, conocida como ley llave en mano, por US$ 312,8 millones, que implica 2,4%.

Hacienda tiene este año autorización, mediante diversas leyes aprobadas, para emitir bonos por más de G. 5 billones (US$ 716 millones), de esto ya colocó en el mercado internacional y nacional G. 4,6 billones (US$ 650,7 millones) y aún resta por colocar G. 463.700 millones (US$ 65,3 millones).

Nueva emisión de deuda

A esto se sumará otra emisión por US$ 25 millones que solicitó Hacienda, a través del proyecto de ley “Que establece medidas transitorias de consolidación económica y contención social para mitigar el impacto de la pandemia de la COVID-19”.

El referido proyecto está a consideración del Congreso y el Ejecutivo solicitó tratamiento de urgencia, atendiendo que la idea es implementar el programa en el segundo semestre del año.

El nuevo endeudamiento previsto es para capitalizar el Fondo de Garantías del Paraguay (Fogapy), para garantizar los créditos y se emitirá efectivamente cuando los recursos de dicho fondo terminen, según las autoridades de la cartera.

El paquete de consolidación económica prevé la ejecución de programas por valor de US$ 365 millones, de los cuales US$ 250 millones serían cubiertos con los DEG del FMI, entidad que en julio estaría confirmando el monto que le corresponde a Paraguay, y el resto con los fondos del presupuesto y en lo que respecta al Fogapy con bonos.