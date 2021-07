Nakayama dice que la próxima semana se conocerá resultado de encuesta para candidato consensuado en Asunción

Nakayama, en entrevista con el programa No Tiene Nombre de ABC Cardinal dijo que las encuestas para definir el candidato de la Alianza de las elecciones municipales de octubre próximo, se desarrollaron con total normalidad y algunas ya culminaron aunque todavía no se sabe el resultado, que se conocerá oficialmente entre el martes y el miércoles próximo.

El candidato dijo que cuando se hizo el anuncio del acuerdo de hecho ya estaban en marcha, pero no se dieron a conocer los nombres de las encuestadoras para evitar cualquier tipo de especulación y hacerlo de manera transparente para que pueda realmente reflejar la intención de los asuncenos.

Lea más: Nakayama y García firman alianza e irán a encuestas

Aclaró también que una vez definido el candidato, el que no haya quedado en primer lugar declinará su postulación y no figurará en el boletín de voto. Puntualizó que hasta el 30 de julio aún es posible declinar candidaturas y que ese fue el acuerdo con los otros sectores políticos que firmaron el acuerdo.

Nakayama mencionó que Juan Galeano Grassi, del Partido Encuentro Nacional, declinó ya su candidatura a favor suyo, en tanto que con Sebastián García, de Patria Querida, acordaron someterse a la encuesta.

Lea más: Galeano Grassi oficializa acuerdo con Nakayama

Respecto a otras candidaturas de la oposición como Giovana Ortega, del Partido País Solidario y Luis Narvaja, del Frente Guasu, Nakayama señaló que sigue abierto el diálogo con ellos y destacó que el PLRA siempre ha tenido una vocación aliancista, como lo demuestran ejemplos de la historia política reciente.

Apuntó que cuando plantearon en su momento la necesidad de una alianza ante la mesa de presidentes de la oposición, no tuvieron casi eco y solamente el Partido Democrático Progresista (PDP) se pronunció de manera favorable, lo cual permitió inscribir la Alianza por Asunción, lista N° 5. Al respecto, destacó también que es la única alianza que tiene un número distintos para el candidato a intendente al del número de lista para los candidatos a concejales.

Lea más: Nakayama y PDP inscriben alianza

Señaló que es difícil sentar en una sola mesa a todos los sectores de la oposición, pero que aún así ellos habían llevado adelante conversaciones bilaterales con cada uno de los representantes del arco opositor en Asunción.

Sobre cómo se manejará con la actitud de concejales de su partido en la intendencia de Asunción que generalmente no dudaron en negociar y respaldar a intendentes colorados, en un intercambio de favores, Nakayama dijo que no existe una fórmula mágica y que no prometerá lo que no puede cumplir.

Indicó que cualquier persona que llegue a un cargo ejecutivo tiene la necesidad de sentarse a hablar, no solamente con los de su partido sino también con los demás sectores. Al respecto, dijo que no sería una novedad que alguien consiga establecer mayorías más con gente ajena a su partido que con los de su sector, ya que la única manera de alinear a todos como velas es en un sistema dictatorial, que no existe en nuestro país ni queremos tener de vuelta.

Indicó que generalmente, muchas cosas se inclinarán de acuerdo a donde está el poder. Apuntó que lo ocurrido con el actual intendente Óscar Rodríguez es que al tener el poder muchas cosas se inclinaron a su favor. Igualmente, dijo que de llegar al poder municipal muchas cosas se inclinarán a su favor, porque tendrá el poder.

Señaló que en caso de llegar al ejecutivo municipal, deberán considerar todos los escenarios que se presenten y conversar con todos, tantos con “los afines como los no afines” para llevar adelante un programa que consideran bueno y, sobre todo, buscar el acompañamiento de la ciudadanía.