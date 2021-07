Caso Dahiana: no se descarta cambiar carátula a feminicidio, aunque no aparezca el cuerpo

La fiscal Daisy Sánchez, quien encabeza la investigación sobre la desaparición de Luz Dahiana Espinoza Colmán, comentó que si bien en Paraguay prácticamente no hay antecedentes de condenar por homicidio o feminicidio sin la aparición del cuerpo, en otros países sí es normal, pues el fin principal es no dejar impune un hecho punible por el solo hecho de que el autor haya hecho desaparecer los restos de manera definitiva. Por lo tanto, afirmó que no se descarta cambiar la carátula de la investigación a feminicidio.