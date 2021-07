BCP adelantará fondos a Hacienda

El Senado en la sesión extraordinaria realizada ayer aprobó el artículo 37 del proyecto de ley de consolidación que autoriza al BCP a adelantar los recursos al Tesoro Público, a fin de destinarlo a financiar los programas previstos y dispone que en ningún caso generarán intereses.

Los recursos son a cuenta de los Derechos Especiales de Giro (DEG) que el Fondo Monetario Internacional (FMI transferirá al país por hasta US$ 250 millones.

El artículo aprobado por el Senado dispone que esta línea de crédito del BCP será amortizada y cancelada con posterioridad a la efectiva asignación de los DEG a la cuenta del Tesoro Público, dentro del presente ejercicio fiscal.

El proyecto de ley faculta al Banco Central, en su carácter de agente financiero del Estado, a llevar a cabo las operaciones que sean necesarias para dotar de liquidez a la totalidad de DEG y, a su vez, adelantar al Estado paraguayo el referido monto.

Los DEG se asignan a los países miembros del FMI en proporción a su participación relativa en el FMI y los países pueden intercambiar por divisas de libre uso con otros miembros de la entidad, según los datos proveidos por Hacienda.

La senadora Desirée Masi (PDP) explicó ayer en la sesión extraordinaria del Senado que consultaron al exministro de Hacienda, Dionisio Borda y éste afirmó que los Derechos Especiales de Giro del FMI no son deudas y que nuestro país no debería perder esta oportunidad que tiene de utilizar estos recursos, son recursos que no se devuelven y por su uso se paga una tasa de interés de apenas 0,5%.

Empresas públicas

El Senado también aprobó el artículo 27 que establece que las empresas públicas deberán transferir hasta US$ 50 millones a Hacienda sus recursos financieros no comprometidos que están colocados en el sistema financiero, para cubrir los programas establecidos en el proyecto de ley de consolidación económica y de contención social.

Hacienda dijo al Senado que Petropar sería una de las entidades, pero no identificó a las demás estatales que aportarían, por lo que para evitar que se meta la mano a las firmas deficitarias y que necesitan inversión, como el caso de la ANDE, se optó por que sea Petropar.

Los recursos serán reembolsados de manera gradual en los siguientes ejercicios fiscales, de conformidad con la disponibilidad financiera del Tesoro Público y previo requerimiento por escrito de las respectivas empresas públicas, dice el proyecto con media sanción que pasará a consideración de la Cámara de Diputados para su estudio.