“Ahora tenemos miedo porque perdimos nuestra libertad”, dice hermano de secuestrado

“Estamos muy contentos de que le hayan liberado. Anoche, los médicos le revisaron completamente, está en condiciones, solo tiene desgaste porque estaba un poco cansado. Mi hermano contó que tres hombres encapuchados bajaron de una camioneta nueva, prácticamente cero kilómetro, y lo llevaron hacia el descampado, le cerraron el ojo luego de cruzar un alambrado y siguieron caminando”, dijo Porfirio Olmedo esta mañana desde su casa en San Pedro Poty.

“Realmente nosotros no pagamos”, afirma hermano de peón liberado

Agregó que tras caminar una cierta distancia, los secuestradores le ordenaron a su hermano Juanchi que se desvista y le entregaron un uniforme de camuflaje con la inscripción “ACA-EP” para que se vista igual a ellos y luego siguieron caminando.

🟡Liberaron a secuestrado en el norte



"Ellos me llamaron y me hablaron en guaraní. Me dijo que mi hermano estaba con ellos. Me preguntó cuánto tenía. Dije que tenía 50.000 dólares. Me dijo: Entonces no tienen plata y cortaron", Portfirio Olmedo, hermano



Don Porfirio dijo también que recibió una llamada de los secuestradores y que no le dieron tiempo de negociar, solo le preguntaron cuánto dinero tenía y al responderle que llegó a acumular US$ 50.000 le respondieron que no era suficiente y cortaron la llamada.

“No me dieron tiempo de negociar, yo quería decirles que tenía US$ 50.000 y que después podía buscar más para completar porque ahora teníamos todo bloqueadas nuestras cuentas, no podíamos hacer ni una trasferencia, pero me cortó, no me dejó hablar”, dijo don Porfirio.

Manifestó además que su hermano le dijo que los secuestradores, a más de vehículos nuevos, tienen computadoras, teléfonos y se manejan con batería seca para poder recargar los aparatos tecnológicos. Asimismo, hablan en guaraní, no usan el jopará y son bastante cerrados en sus expresiones.

Por otro lado, dijo que ahora, tras la liberación de su hermano Juanchi, tienen miedo porque los secuestradores no llevaron nada, no lograron su cometido y eso es peligroso. Dijo que conversarán con la familia para ver si siguen trabajando o se dedican a otra cosa.

Secuestro en Tacuatí: hubo negociación pero no se pagó rescate, insisten

“Ahora es complicado, porque cuando no tenés libertad no tenés nada y eso debemos conversar con la familia a ver si seguimos o nos dedicamos a otra cosa. Nosotros somos trabajadores natos, nunca tuvimos problemas con nadie, ni con la Policía, y ahora seremos un problema”, puntualizó don Porfirio Olmedo visiblemente preocupado.

Continuó: “Mi hermano seguro tiene cosas que no puede contar. Voy a hablar con mi hermano para ver si vamos a seguir trabajando o si vamos a parar”.

Explicó además que las autoridades nacionales se comunicaron con su familia para ponerse a disposición, al igual que sus amigos y la comunidad toda, por lo cual se sintió muy acompañado en ese contexto. Adelantó que su hermano Juan Carlos participará esta tarde a las 15:00 de una misa organizada en su comunidad San Pedro Poty.

Juan Carlos Olmedo (46), peón de la estancia Pindoty, fue raptado el lunes, alrededor de las 17:00, en un camino vecinal adyacente al establecimiento ubicado en el distrito de Tacuatí, departamento de San Pedro, y liberado anoche en el distrito de Horqueta, departamento de Concepción.