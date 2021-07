Ortega afirma que no se cierra a alianza con Nakayama pero tampoco está dispuesta a ser “arrastrada”

“El diálogo no está cerrado, pero creo que cada uno ya estableció sus prioridades respecto a los grupos políticos con los que quieren aliarse”, afirmó Johanna Ortega, candidata a intendente de la Capital por la Alianza “Asunción para todos”, dando a entender que un posible acuerdo de descabalgar a favor del otro candidato opositor, Eduardo Nakayama está más lejos que cerca. Refirió que lo que no admiten es que necesariamente ella tenga que declinar, y sostuvo que Nakayama tiene una actitud de “arrastre” y cuestionó duramente a concejales que no considera opositores.