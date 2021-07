Pena de 10 años, comiso de bienes y prohibición para ejercer cargos públicos, solicitan para González Daher y su hijo

Debido al concurso de hechos punibles que enfrentan en el juicio oral el exsenador colorado cartista Oscar Alberto González Daher y su hijo Oscar Rubén González Chaves, concejal de Luque, la Fiscalía solicitó una condena de 10 años de prisión para ambos, luego de haber analizado lo que dispone el artículo 65 del Código Procesal Penal sobre la medición de la pena. Como el hecho punible de lavado de dinero tiene una expectativa de hasta 10 años de prisión, la pena a la que se exponen los acusados es de hasta 15 años, y el tribunal de sentencia puede imponer una pena aún mayor a la solicitada por el Ministerio Público, de considerar necesaria.

Durante la exposición de los alegatos finales los agentes fiscales Liliana Alcaraz y Francisco Cabrera solicitaron al tribunal de sentencia, integrado con los jueces Yolanda Portillo, Yolanda Morel y Jesús Riera, la imposición de los 10 años de pena privativa de libertad.

La investigación del Ministerio Público es desde el 25 de setiembre de 2008 al 25 de setiembre de 2018, y los fiscales aseguraron en sus alegatos finales que se ha probado documentalmente, a través de pericias y de testigos, las responsabilidades de González Daher y González Chaves, en los delitos que se les atribuyen.

<b>Declaración falsa</b>

La Fiscalía sostuvo que los acusados no declararon como parte de sus patrimonios, numerosos bienes así como los ingresos casi diarios que se registraban en sus cuentas bancarias, en varias entidades.

González Chaves solamente en el 2016 no hizo constar en su declaración jurada de bienes unas 24 cuentas bancarias.

Por ejemplo, el 25 de enero 2018 González Daher omitió declarar 9 bienes inmuebles ubicados en Luque, Itá, Capiatá, entre otras localidades. Tampoco declaró cuentas bancarias en guaraníes y dólares.

<b>Enriquecimiento ilícito</b>

Casi 51.000 millones es lo que González Chaves no puede justificar como patrimonio obtenido por medios lícitos que puedan ser sustentados documentalmente, indicó la Fiscalía.

Por parte de González Daher, el Ministerio Público le atribuye que no puede justificar, y que están fuera de sus legítimas posibilidades como bienes conseguidos de forma lícita, unos G. 5.826 millones.

Las diferencias negativas confrontadas entre ingresos y egresos que presentan González Daher y González Chaves, es lo que la Fiscalía tiene como patrimonio obtenido sin justificación lícita.

Tampoco declararon al fisco el IVA, Iracis, Imagro, según un informe de la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET), que afirmó que se incurrió en infracción a la Ley 125, con la presunción de defraudación.

<b>Lavado de dinero</b>

La Fiscalía argumentó que la firma Príncipe de Savoia SA, fue creada por González Daher y González Chaves al solo efecto de “lavar activos” provenientes del delito de enriquecimiento ilícito. También indicó que esta firma tenía como domicilio la vivienda del exsenador colorado, y que Príncipe de Savoia no tenía siquiera cuenta bancaria habilitada a su nombre para poder trabajar de forma independiente como le exige la ley.

La Fiscalía también hizo referencia a que Príncipe de Savoia estaba constituida, además, por personas como el exmagistrado Juvencio Torres, la gestora de cobranzas Ada Rosalina Cazó y Francisco Martínez Silva, quien “hacía changas”, como medio laboral, según las propias palabras de estas personas que declararon en el juicio oral, indicó la fiscala Alcaraz en sus alegatos.

“Príncipe de Savoia SA no tenía ni cuenta bancaria porque el objetivo era confundirse con las cuentas de González Chaves. Además no hay lógica que una persona jurídica no actúe de forma independiente a través de su cuenta bancaria. También, en el 2016 no tenía los recursos para realizar compras de 4 valiosos inmuebles que adquirió, porque no tenía los fondos necesarios”, indicaron los fiscales.

<b>Pedido de comiso especial</b>

El Ministerio Público solicitó igualmente al tribunal de sentencia decrete el comiso especial, según dispone el Art. 90 del Código Penal, sobre las cuentas bancarias de los acusados, ya que se ha llegado a la convicción que los delitos se han perpetrado y que González Daher y González Chaves se han beneficiado de este producto.

El comiso especial es de unos G. 50.999.359.84 sobre las cuentas bancarias de González Chaves y de otros G. 5.826.062.260 sobre las cuentas de González Daher.

<b>Pena de 10 años de prisión y prohibición de ejercer funciones públicas</b>

La Fiscalía luego de analizar las conductas que le atribuyen a González Daher y a González Chaves, concluyó que la imposición de una pena de 10 años de prisión, es la que corresponde a los acusados. La medición de la pena la realizó según lo que dispone el artículo 65 del Código Penal.

Conjuntamente con la pena corporal, la Fiscalía solicitó que el tribunal de sentencia aplique una sanción de prohibición por 10 años para que los procesados no puedan ejercer funciones públicas.

<b>Apoyo a fiscales</b>

En la prosecución del juicio oral de este jueves, estuvo presente esta mañana la fiscala general del Estado Sandra Quiñónez, quien llevó su apoyo a los fiscales Alcaraz y Cabrera. Al lado de la fiscala general, estuvo sentado el agregado de la embajada de los Estados Unidos, Brian Skaret, quienes siguieron atentamente el desarrollo de los alegatos finales de los fiscales Alcaraz y Cabrera.

<b>“Vetado” en los EE.UU. por corrupto</b>

Recordemos que en diciembre del 2019, el Departamento de Estado de los Estados Unidos informó que el exsenador Óscar González Daher (cartista) y Díaz Verón fueron designados como “significativamente corruptos” y les prohibió a ellos y a sus familias el ingreso a su territorio de por vida, “inaugurando” así en Paraguay una herramienta norteamericana, proveída por la Ley de Presupuesto de ese país.

Este juicio continúa mañana a las 08:00, oportunidad en que los representantes del Ministerio Público continuarán con la exposición de sus alegatos finales. Posteriormente deberá hacer lo propio el abogado defensor Claudio Lovera.