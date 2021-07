Renunció director del hospital regional de Encarnación

El alejamiento del Dr. Berdejo se conoció el miércoles, pero no hubo una comunicación oficial por lo que surgieron versiones de que el motivo tendría algún tinte político. No obstante, el mismo exdirector aclaró que su renuncia obedece a estrictas cuestiones familiares, y no tiene relación ni con su desempeño al frente de la institución, ni a problemas de relacionamiento.

Afortunadamente me llevo bien con todos, no tengo afiliación política, dijo, y que tampoco existen inconvenientes con el tema de vacunación.

Al contrario, me parece muy bien que se vacune en los barrios, que se dé oportunidad a adultos mayores que no pueden llegar a los vacunatorios, a todas las personas que por algún motivo no se pueden trasladar. Porque no tienen transporte propio, y los colectivos no ingresan a todos los barrios, refirió.

Al vacunatorio del centro cívico vienen a vacunarse de distintos lugares incluso del interior del departamento, y no están pudiendo llegar muchas de estas personas de nuestro propio distrito, por lo que está bien la iniciativa de llegar a los barrios con las vacunaciones, señaló.

Berdejo reemplazó en la dirección del hospital al anterior director, Fernando Benítez, quien se alejó cuando se produjo el cambio en la Séptima Región Sanitaria, y el actual director, Carlos Acosta, reemplazó a Romina Sanabria, quien a fines de marzo pasado renunció al cargo en medio de duras críticas a su gestión.