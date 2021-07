Puente de la ruta bioceánica será mucho más caro que el de Chaco’i

En total, el puente atirantado de la capital, sin incluir los viaductos de acceso, tendrá 18.090 metros cuadrados, lo que significa que su costo final será de US$ 57 millones, de acuerdo a cálculos de ingenieros civiles a los que accedió este diario.

En el caso del puente en la ruta bioceánica tendrá 12.640 metros cuadrados y un precio de US$ 66 millones, es decir, la infraestructura será de menores dimensiones, pero el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) autorizó un precio más elevado en este caso.

Pero esto no es todo, ya que también los accesos del puente bioceánico serán mucho más costosos que las conexiones del paso que se construye en la capital del país (ver infografía).

En caso del paso de Asunción tendrá 158.100 m2 de conexión vial (precio de US$ 141 por metro cuadrado) y 51.881 m2 de viaductos de acceso (US$ 831 por m2) y el paso que conectará el país con Brasil tendrá 2.000 m2 de conexión vial (1.155 por m2) y 13.240 m2 de viaductos de acceso (US$ 1.312 por m2).

Para dimensionar las diferencias, el puente a Chaco’i tendrá 7,5 km (incluyendo puente atirantado, viaductos de acceso y accesos viales) terminará costando US$ 125 millones, ya incluyendo un sobrecosto de US$ 17 millones que autorizó el MOPC, y el puente bioceánico tendrá solo 1,3 km y costará casi US$ 91 millones.

Llama la atención el elevado costo que el MOPC presupuestó para las obras del puente la ruta bioceánica, justamente en medio de denuncias de posible direccionamiento en esta convocatoria.

Lea más: MOPC infló presupuesto del puente bioceánico sin aprobación de Itaipú

Oferentes son socios

El MOPC recibió el pasado 16 de julio las ofertas de los interesados en esta licitación y se presentaron el Consorcio Binacional PY – BRA, compuesto por las empresas Tecnoedil Constructora SA y Cidade LTDA y Paulitec Construções (representado por Rolando Ríos Tómboly), con una oferta de G. 616.836 millones; y el Consorcio Puente Bioceánico, integrado por las firmas Ocho A SA y la Constructora Queiroz Galvão SA (Luis Pettengil), que cotizó en G. 637.862 millones.

Llamativamente solo las empresas locales Ocho A y Tecnoedil pudieron aliarse con empresas brasileñas para presentar sus ofertas en este llamado, como exigía el pliego, en un plazo de solo 16 días que otorgó el MOPC. Pero más llamativo aún es que estas constructoras son socias de la empresa Tape Porã, que tiene la concesión de una parte de la ruta PY02 hasta el 2053 (desde el Km 183 en Caaguazú hasta el Km 323 en Ciudad del Este), según documentos a los que accedió este diario.

Lea más: Socios de Tape Porã compiten entre sí en licitación del puente “bioceánico”

MOPC justifica precios elevados

El MOPC justificó el elevado precio que presupuestaron para las obras del puente bioceánico y señaló: “Un factor a tener en cuenta es la ubicación geográfica del puente de la ruta bioceánica, pues el mismo será construido en un lugar ubicado a más de 700 km de distancia de Asunción, por lo cual se deben considerar lo que implica en materia de traslado, de logística de maquinarias y equipos, materiales, insumos, fletes, etc”.

Lea más: MOPC ignoró recomendación de la DNCP en licitación de puente en ruta bioceánica

Agregó que también otro factor importante es el costo de la mano de obra, que “es superior debido a la ubicación geográfica, implica el costo de desarraigo de las personas”.

Agrega que también otro punto a considerar “es el factor de que las condiciones del suelo en la región de Carmelo Peralta, requieren cimentaciones de mayor longitud que las empleadas en el puente Héroes del Chaco, requiriendo maquinarias especiales de perforación y mayor volumen de material”.