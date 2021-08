Salud reporta 44 fallecidos en un día, una de las cifras más bajas en las últimas semanas

Este lunes, la cartera sanitaria reportó otros 333 casos positivos de coronavirus, datos arrojados de 3.426 pruebas laboratoriales procesadas en la últimas 24 horas. Con esta cifra Paraguay llega a los 453.031 infectados del virus desde que inició la pandemia.

Por otra parte, se confirmaron otros 44 decesos causados por la enfermedad, que adicionados a los anteriores ascienden a 15.086. Los fallecidos fueron 17 mujeres y 27 hombres, provenientes de Amambay, Asunción, Central, Concepción, Alto Paraná, Guairá, Itapúa, Paraguarí, San Pedro, Caazapá, Canindeyú y Caaguazú. Entre los decesos 2 tenían de 20 a 39 años; 14 de 40 a 59 años y 28 de 60 años y más.

Los hospitales experimentan una leve descongestión de pacientes con coronavirus y a la fecha son 1.181 los internados, con 325 en terapia intensiva. Los recuperados suman 422.050, con otras 999 altas médicas notificadas en el último día.

Desde hoy lunes 2 de agosto, se realiza la aplicación de segundas dosis a la población que recibió vacunas de Pfizer, sin tener en cuenta terminación de cédula de identidad, siempre respetando el intervalo entre la primera y segunda dosis de esta plataforma, de 21 días.

Los días jueves y viernes se aplicarán las segundas dosis de Moderna y Sinopharm, una vez cumplidas las cuatro semanas de la primera dosis para Hayat Vax (Sinhopharm) y los 28 días para Moderna.

Por otra parte, la vacunación con segundas dosis de AstraZeneca, proseguirá luego de la llegada de un lote de 253.440 vía cooperación del gobierno español.

Pese a que están garantizadas las segundas dosis para los que recibieron la Pfizer durante esta jornada no se vio la misma afluencia de personas en los vacunatorios. Conforme a declaraciones del director de la XI Región Sanitaria, doctor Roque Silva, la disminución de personas para completar el esquema de vacunación se da porque la segunda dosis no genera la misma expectativa que la primera; en segundo lugar, que la primera inyección pudo generar efectos secundarios en las personas y en tercer punto, que muchos tal vez no tuvieron el permiso correspondiente para ir a inmunizarse.

También comentó que puede haber un grupo que esté atravezando la enfermedad y por ello debe esperar para recibir su segunda dosis. De igual forma, las autoridades sanitarias instan a la población a acudir a los centros de inmumización para completar la vacunación para mitigar la expansión del virus.

Lea más: Las tres razones por las que la gente no está yendo por su segunda dosis