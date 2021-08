SET recaudó 18,9% más en julio

La administración fiscal señala que el pasado mes de julio recaudó impuestos por valor de más de G. 1,5 billones (US$ 227 millones) en efectivo y G. 130.639 millones (US$ 19 millones) en compensaciones con créditos fiscales, alcanzando un total de más de G. 1,6 billones (US$ 246 millones), que equivale a 18,9% más que el mismo mes del año pasado.

Lea más: Tributación implementará desde agosto la firma digital

Explica que en lo que respecta al acumulado de enero a julio el monto sumó G. 10,1 billones (US$ 1.472 millones) superando el orden del 35,4% en forma positiva al mismo periodo del año 2020 y 10,3% con relación a mismo lapso del año 2019.

“Es importante remarcar que, a pesar de la situación de pandemia vigente, se mantiene un crecimiento positivo en la recaudación, lo cual representa un dato significativo para el financiamiento de los compromisos del Estado”, indica la nota.

Lea más: Aduanas recaudó 19% más en el mes de julio

Además, indica que en la medida que la actividad económica se mantenga con una tendencia positiva, ayudará a mejorar la recaudación del mes de agosto.

La SET añade que en la recaudación acumulada en los siete mes del año se muestra que la contribución del Impuesto al Valor Agregado (IVA), el Impuesto a la Renta Personal (IRP), el Impuesto a la Renta Empresarial (IRE) y el Impuesto a los Dividendos y a las Utilidades (IDU) explican en mayor medida la variación interanual positiva en términos de recaudación acumulada (efectivo más créditos fiscales).