No produce riesgos recibir la vacuna anticovid y la de la influenza en simultáneo

El viceministro Hernán Martínez aseguró que no hay reacciones adversas si una persona se aplicó simultáneamente las vacunas contra la influenza y la anticovid.

En el caso de las mujeres embarazadas que se hayan aplicado otra vacuna que no sea la Moderna, señaló que la gran mayoría de las vacunas no tendrían por qué generar reacciones adversas en el feto, pero no existen evidencias científicas que demuestren fehacientemente esto.

Las personas que recibieron la primera dosis de moderna antes del 1 de julio, y que ya pasaron más de 28 días esperando su segunda dosis, señaló que no se les aplica porque ya son rezagados, y se tendrá un día especial para ellos, pero se quiere cumplir primero con la gente que está todavía en fecha.

Se destinará un día a “rezagados” de Moderna

Aclaró que en el caso de Moderna, la farmacéutica indica que pueden pasar hasta 35 días y no hay ningún inconveniente, por lo que tampoco es necesaria la revacunación.

Lo mismo pasa con otras plataformas, hasta 40 días después se pueden recibir las dosis suponiendo que exista algún imponderable

No obstante sostuvo que la semana que viene ya se les dará a los rezagados un día para que puedan vacunarse.

Reconoció que hay un atraso en la segunda dosis,

AstraZeneca se aplicará el fin de semana

Con respecto a la vacuna AstraZeneca, el cargamento llega el jueves, y el fin de semana se empezarían a aplicar las segundas dosis.

A los que se aplicaron la vacuna Pfizer les recomendó que lo ideal es esperar 21 días y no adelantar el plazo.

En relación con las novedades sobre las vacunas rusas, se tiene la misma información aún, de que llegarían las 40.000 dosis, pero se volverá a insistir para que las próxima entrega sea de mucho más cantidad de tal manera a cumplir con las personas que tienen que recibir sus segundas dosis a partir del 18 de agosto.

Cada vez menos gente se hace el test

En otro orden, se refirió a una disminución de la cantidad de personas que se hacen el test del covid. Por otro lado, el termómetro utilizado es la cantidad de internados en los servicios de salud, donde sí se ve una disminución muy importante, en salas de internación y en terapia intensiva.

Así las cosas, hoy se consiguen camas en el sistema público a diferencia de lo que ocurría tres semanas atrás.

En conclusión, hay una disminución de casos que se ve reflejada en la internación.

Ya casi no derivan a privados

Comentó a su vez que en la actualidad prácticamente ya no se tienen derivaciones al sector privado, y ya están pudiendo autoabastecerse en los servicios públicos.

En cuanto a la llegada de la variable Delta, dijo que esta podría incrementar de nuevo el número de internados. No obstante, no será el mismo golpe que sufrimos en la ola anterior.