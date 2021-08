Lote de más de 250.000 vacunas de AstraZeneca llegaría este jueves 5

El mecanismo Covax enviará un nuevo lote de vacunas a Paraguay. Pero no, no se ilusione. No se trata de vacunas contra el COVID-19 por las que el Ministerio de Salud había pagado, sino una donación del Reino de España de un lote de la plataforma AstraZeneca. El país europeo decidió canalizar la entrega a través de esa vía.

“Hemos recibido un correo en donde nos confirman que el 5 de agosto estaríamos recibiendo las dosis de AstraZeneca donadas por España”, expresó la viceministra Lida Sosa en conversación con ABC este martes. Sin embargo, indicó que la comunicación se hizo por un correo del mecanismo Covax y que aún faltan documentos administrativos –como la guía de carga y el vuelo– para poder confirmar la llegada del avión transportador.

En el caso de que arribe el lote el jueves, el Ministerio de Salud distribuirá las dosis el viernes y entre el sábado y el domingo podría reanudarse la administración de las segundas dosis de la vacuna a quienes la tienen pendiente. La viceministra indicó que unas 370.000 personas están a la espera de estas segundas aplicaciones.

“Estamos esperando mínimamente la confirmación de la guía aérea y la partida de estas dosis desde su origen para poder anunciar cuándo podríamos estar iniciando la inoculación de la segunda dosis de AstraZeneca”, expreso la doctora Sosa.

La cantidad de vacunas, sin embargo, podría superar la cifra reportada por el mecanismo.

“Tenemos la información que estarían llegando un poco más de 250.000 y estamos esperando a ver si se suma una mayor cantidad, porque el Gobierno de España dijo que estaría donando otra cantidad aparte de las 250.000 que ya nos iban a donar, estamos esperando a ver si llegan con el mismo cargamento”, sostuvo.

Sinopharm por Pfizer

La viceministra Sosa adelantó que tras la rescisión de contrato por parte de la empresa G42 de la farmacéutica china Sinopharm, que devolvió US$ 5.000.000 equivalentes a 1.000.000 de dosis de las vacunas antiCOVID “por razones geopolíticas”, se redireccionará el dinero para comprar más vacunas de la farmacéutica estadounidense Pfizer.

En ese sentido, la viceministra contó que las negociaciones las está llevando adelante el ministro Julio Borba. Pfizer aún debe 900.000 dosis de vacunas antiCOVID compradas por nuestro país, que llegan cada viernes en pequeños lotes. El último, que llegó el viernes pasado en horas de la madrugada, arribó con poco más de 34.000 dosis que completó 100.000 en total, parte del millón de vacunas compradas por Paraguay.

El mecanismo Covax, que resultó ser un fiasco, envió el último lote de vacunas compradas el pasado 3 de junio. Fue otro cargamento de 134.400 vacunas, sumando así un total de 340.800 biológicos entregados de las 4.300.000 dosis prometidas.