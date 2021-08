Concejal propone transparentar gestión municipal en Carapeguá

El edil proponente de esta minuta que deberá estudiar la Junta Municipal, refiere que la asistencia técnica se realizará para preparar una rendición de cuenta y de gestión de acuerdo a lo que establece la ley N°5590/16, que en su artículo 69, explica sobre la audiencias públicas para brindar información a la ciudadanía que se debe realizar a más tardar en la primera quincena del mes de febrero.

La referida ley obliga al intendente en audiencia pública presentar un folleto informativo, que deberá contener: el balance general, estado de resultados y ejecución presupuestaria, correspondiente al Ejercicio Fiscal fenecido, informar sobre los montos de las transferencias recibidas por el municipio del Ministerio de Hacienda en los rubros referidos a royaltíes, compensaciones y los del Fondo Nacional de Inversión Pública y Desarrollo (Fonacide) con los documentos respaldatorios.

Lea más: Tribunal ordena reponer a concejal suspendido

Asimismo, exige al ejecutivo informar el detalle de la aplicación y ejecución de los mismos en obras y otros rubros establecidos, informar sobre las licitaciones del ejercicio fenecido y, fuente de financiamiento de estos fondos. También se debe informar sobre las transferencias realizadas a comisiones vecinales o entidades sin fines de lucro.

El edil manifestó que todo este procedimiento no se hace y considera que urge contar con una ordenanza reglamentaria y contar además con un profesional que ayude a transparentar la gestión municipal en la que están comprometidos todos los concejales.

Lea más: Rechazan retorno de concejal a Junta

Agregó que la Municipalidad local durante el gobierno del intendente Luciano Cañete, quien aspira la reelección, se tiene una página en la web de la Municipalidad de Carapeguá, que no se utiliza, no tiene datos ni informaciones actualizadas y el ex ejecutivo dejó una deuda pendiente de pago de G. 5 millones, con la proveedora Jesica SRL.