Por no cumplir compromiso de presentar PCR, Salud sumarió a 396 viajeros que serían multados

Un total de 396 viajeros fueron sumariados por el Ministerio de Salud debido a que no presentaron aún el PCR negativo, el cual se comprometieron a entregar tras cumplir la cuarentena sanitaria de 5 días, según informó la Dra. Santos.

La directora de Asistencia Médico Legal indicó que, de dicha cifra, 94 personas serán multadas una vez que el ministro de Salud, Dr. Julio Borba, suscriba la resolución referente a la sanción. Asimismo, detalló que 196 viajeros irregulares ya fueron notificados por la cartera sanitaria, por lo que aún restan unos 200.

“Cerré el sumario administrativo en relación a 196 ciudadanos que fueron debidamente notificados, de los cuales 94 van a ser sancionados. Eso ya se envió y, posteriormente, el ministro debe sacar una resolución sancionándoles a esas personas”, sostuvo.

Con respecto a los 200 aún notificados, explicó que no pudieron comunicar a estas personas sobre el sumario debido a que las mismas no brindaron informaciones o dieron unas incorrectas respecto a la dirección de residencia y línea de número telefónico.

Multas pueden ser de hasta 100 jornales

La Dra. Santos refirió que los viajeros irregulares se exponen a multas de 10 hasta 100 jornales. Explicó que la sanción será ejecutada de acuerdo a las circunstancias por las cuales no se cumplió el compromiso de presentar el PCR.

“Recomiendo una multa de 30 a 60 jornales, dependiendo de la persona. Depende de la buena fe, si la persona asume que no presentaron porque no tenían lugar. Muchos aducen la falta económica para realizarse. Otros dicen desconocimiento del protocolo, pero no pueden decir desconocimiento si firmaste ese compromiso; entonces, en ese caso es un poco más la multa. En aquellas personas que no se presentaron, pese a estar notificadas, la multa es aún más”, mencionó.

Las multas también pueden ser aplicadas a los viajeros que presentaron el PCR negativo, pero que incumplieron con el aislamiento preventivo, que está dispuesto en el protocolo de ingreso al país.

El Ministerio de Salud estableció como protocolo sanitario para el ingreso al país unos 5 días de aislamiento preventivo y la presentación de doble PCR negativo, los cuales se presentan en el momento de la llegada o posterior al cumplimiento de la cuarentena.