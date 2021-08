Médicos proponen exigir tarjeta de vacunación en espacios públicos

Lejos de que se intente ejecutar una medida dictatorial y ser antidemocráticos, los especialistas en salud están preocupados que por los grupos que no se vacunen o no cumplen debidamente los protocolos, haya un repunte de contagios. Desde este sector están observando detenidamente el movimiento de los puestos y no ven que exista un cumplimiento del ciento por ciento por día de los que les toca recibir la segunda dosis.

Ante esto surge la propuesta que no está formalizada ante el Ministerio de Salud Pública ni con otros rubros que habitúan habilitar locales donde muchas personas se encuentran.

La doctora Rosanna González dio como ejemplo eventos donde puede haber concurrencia como estadios o lugares de esparcimiento. Si la tendencia sigue siendo que no todos cumplen su esquema la idea podría cobrar más fuerza para que se analice su aplicabilidad como en otros países, sostuvo.

González habla que la obligatoriedad de demostrar que la persona se vacunó sea como un mecanismo para conseguir que el 75 por ciento de los ciudadanos se inmunice. La médica se siente frustrada al ver cómo todavía hay gente que no aprovecha la disponibilidad para los que les llegó el momento de su segunda dosis. Recordó como muchos se quejaron de la ineficiencia gubernamental para agilizar la campaña de vacunación.

Ella cree que los que recibieron la primera dosis, piensan que con eso ya basta. Pero pide responsabilidad y conciencia pues solo completando las vacunas se puede tener protección e incluso llegar a una inmunidad de rebaño. Observa que las personas le perdieron el miedo al Covid por las estadísticas de las últimas semanas.

Lea más: Exigir carnet de vacunación en locales cerrrados aún no corresponde, dice gastronómico

Como otra posibilidad para que la gente se sienta segura es que empresas privadas o comercios donde normalmente reciben a muchas personas tomen la decisión de exigir que se presente el certificado de vacunación para poder ingresar. Esta situación ya dependerá de cada propietario. Un ejemplo que ya se está aplicando es para ingresar a las gradas de los clubes de fútbol de la Asociación Paraguaya de Fúbol que está implementando un plan piloto de retorno gradual y seguro del público.

Afirma que en lugares de empleos debe ser prioridad

La representante de Sinamedic insta a los empleadores a facilitar a sus colaboradores a que vayan a vacunarse. Al Ministerio del Trabajo que atienda denuncias que presenten a los que se les niega esta posibilidad de acudir a un centro vacunatorio. Deslizó como una opción para que en los empleos haya seguridad que aquellos que no acepten vacunarse presenten hisopados negativos.

Lea más: ¿Estamos cerca de usar un certificado de vacunación electrónico?

Club busca apoyar campaña y solicita el carnet a socios

Causó cierto revuelo al principio, pero el propio director Ricardo Fazzio salió a aclarar el comunicado. En el documento interno para los integrantes del club menciona que In Vino Veritas Club Privado decidió solicitar a todos los asistentes a eventos en su Casa IVV el certificado de vacunación o en su efecto la justificación. En otra parte también enfatiza que es responsabilidad de todos volver a la normalidad de una manera segura cumpliendo protocolos sanitarios actuales.

Fazzio salió al paso tras la viralización. Dejó en claro que la presentación del documento es para no más de 12 a 15 socios que normalmente participan de sus eventos. Según el directivo, los mismos socios estuvieron de acuerdo con ingresar con el carnet. Sin embargo, muchos internautas apuntaron a una discriminación, cuando en realidad en el local que está normalmente abierto de 9 a 18 horas el acceso es para todos y no se les pide el carnet para ingresar. Fazzio asegura que el tema del certificado es exclusivo para los socios y solo para eventos del club.