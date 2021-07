Exigir carnet de vacunación en locales cerrados aún no corresponde, dice gastronómico

“Nosotros no estamos pidiendo certificados de vacunación. Acá no pasa lo mismo que en Europa o en Estados Unidos, en donde hay vacunas. Acá no tenemos vacunas”, dijo Gayet en conversación con ABC este jueves sobre la posibilidad de exigir este documento a los clientes.

Según el representante de los empresarios gastronómicos, la situación podría debatirse “el día que tengamos más de 2 millones de vacunas” y haya, eventualmente, un sobrante que produzca un escenario en que “la gente no quiera vacunarse”.

En ese sentido, sostuvo que, según su percepción, la gente sí quiere vacunarse, pero dio a entender que el Gobierno es el que no provee de las dosis suficientes para aplicar el biológico a todos. “La gente quiere vacunarse para sentirse segura (…) Si se aplica hoy en día (la exigencia de carnets) será muy adelantado por la falta de vacuna”, remarcó.

Mayor afluencia de personas

Gayet contó que hay más adultos mayores que van a los restaurantes tras haber recibido las dos dosis de la vacuna, personas “que quedaron encerradas por año y medio”, una cuestión que celebró porque, además del impulso económico, ellas “se sienten más seguras” al ir a estos recintos.

Sobre las medidas impuestas aún por el Gobierno, indicó que lo que piden es extender los horarios de atención –actualmente es hasta la 01:00– pero que están de acuerdo con todas las otras medidas sanitarias como el lavado de manos, la separación de las mesas y el uso de tapabocas y de cubiertos desechables o separados porque lo consideran coherente para evitar la expansión del virus.

Trabajan en aplicación

Como la medida de exigencia de un carnet electrónico se está implementando en países de Europa, Estados Unidos y en algunos sitios de América del Sur para ingresar a sitios cerrados públicos y privados, desde el Ministerio de Salud y el Mitic indicaron que se está trabajando en una aplicación para poder tener el certificado de vacunación en los teléfonos móviles.

De hecho, desde el portal Paraguay.gov.py ya se ofrece el documento, que puede descargarse en formato PDF siempre y cuando se cree antes una identidad electrónica. Este formato también puede servir en los casos de extravío del carnet físico de vacunación.

