Cierre de ruta podría resultar en pérdida de 70.000 litros de leche

En comunicación con ABC Cardinal este jueves, el presidente de Lácteos Unidos, una asociación de productores de leche del departamento de San Pedro, habló de los problemas que le está causando la manifestación de camioneros, que han realizado cierres de rutas en exigencia de que se apruebe una ley para la regulación del precio del servicio de fletes.

Cornelio Banman, presidente de Lácteos Unidos, explicó que su camión cisterna con leche no pudo llegar a Asunción al quedar varado en un punto de cierre de ruta debido a la manifestación.

Además de la leche en el camión varado, que se podría perder si el rodado no es liberado hoy, Lácteos Unidos cuenta con unos 70.000 litros de leche en sus reservorios.

Lea más: Gremios de producción denuncian a camioneros manifestantes por amenazas y violencia

“Ya no tenemos como almacenar leche, voy a tener que decir a los productores que no hay lugar”, dijo Bauman, señalando que lo que hay en sus reservorios es “producto fresco”, ya que Lácteos Unidos no cuenta con procesadores, por lo que la leche no se puede almacenar por más de tres días.

“Si no se libera (el tránsito para su camión) entre hoy y mañana tenemos que empezar a tirar la leche”, lamentó.

Lea más: Camioneros renuncian a ganancia del 25%, pero insisten con inconstitucional ley de fletes