Exparlasuriano, a juicio oral por millonario desvío en el MAG

El exdirector administrativo de la citada cartera de Estado durante la administración de Enzo Cardozo -exsenador liberal y actual parlasuariano igualmente acusado por el millonario desvío- deberá responder ante un tribunal por los cargos de lesión de confianza y estafa.

Durate la audienciapreliminar, Alberto Aquino Ocampo fue asistido por el abogado Álvaro Arias quien la planteó incidente de sobreseimiento definitivo con el argumento de que su cliente no tuvo intervención en los hechos investigados y un incidente de nulidad la acusación.

El fiscal de delitos económicos y anticorrupción Leonardi Guerrero solicitó el rechazo de ambos incidentes, postura que coincidió con la decisión adoptada por el magistrado.

Con relación al sobreseimiento definitivo, Otazú explicó que no corresponde por tratarse del análisis y valoración de una prueba y eso debe hacer un tribunal de Sentencia.

“El otro incidente innominado de nulidad del acta de imputación bajo el argumento de que no pudo tener acceso a la cantidad completa de la causa y que eso constituye para ellos un agravio que genera nulidad en el sentido de no haber puesto a disposición las pruebas y la acusación y los elementos con relación a su defendido, circunstancia que tampoco es cierta y fue rebatida. Yo me opuse porque eso siempre estuvo a disposición y se corroboró con la presentación de fecha, la puesta a disposición del juzgado”, explicó el fiscal Leonardi, al término de la audiencia.

En el año 2014, Alberto Aquino Ocampo fue imputado en dos causas abiertas por desvío en el ente: una por G. 68.000 millones y, otra, por G. 3.700 millones. La millonaria suma debía ser destinada a productores frutihortícolas de todo el país.

Aquino logró paralizar el proceso con relación su persona por años, primero con el argumento de que tenía fueros por ser parlasuriano -cuestión que no llegó a dilucidarse en el juicio-y luego con chicanas varias

Lea más: Fiscalía pide reactivar proceso penal a exparlasuriano pior desvío en el MAG

Este año, Aquino recurrió la resolución por la cual el magistrado dispuso la reapertura de la causa, admitió la acusación presentada por el fiscal Leonardi Guerrero y convocó al acusado a una audiencia preliminar, pero esta decisión fue confirmada en mayo por el Tribunal de Apelación, tercera sala, integrado por l os camaristas Agustín Lovera Cañete, José Waldir Servín y Cristóbal Sánchez.

Lea más: Rechazan extinción y sigue proceso a exparlasuriano

La otra causa de Aquino está a cargo del juez penal de garantías Gustavo Amarilla.