Hacienda vuelve a alertar sobre elevado déficit de la Caja Fiscal

El informe señala que al mes de julio la Caja Fiscal acumula un déficit de G. 676.092 millones (US$ 98,1millones al cambio vigente), lo que representa 33% debido a la diferencia entre los egresos y aportes, que alcanzaron G. 2,07 billones (US$ 300,7 millones) y G. 1,39 billones (US$ 202,6 millones), respectivamente.

“El Ministerio de Hacienda vuelve a alertar sobre la situación, como lo viene haciendo desde hace varios años, proponiendo una reforma integral de la Caja Fiscal para asegurar su sostenibilidad”, afirma la cartera en su informe.

El proyecto de reforma que se viene manejando plantean que los jubilados que se hayan retirado antes de los 62 años, sigan aportando el 16% como lo hacen los funcionarios activos actualmente.

Además, se propone suspender la equiparación que tienen los militares y policías retirados con los uniformados en actividad, de tal modo a que la actualización se haga en base a la inflación como en los demás sectores que componen la caja.

Maestros y Fuerzas Públicas

Los datos de Hacienda indican igualmente que en el sector civil, los maestros históricamente arrastran un déficit que actualmente es de 46%, lo cual equivale G. 400.939 millones (US$ 50,1 millones); erogación que se cubre mensualmente con los aportes de los demás componentes del sector que son empleados públicos, magistrados judiciales y docentes universitarios, que mantienen una situación superavitaria del 73%, 23% y 22%, respectivamente.

En el caso del sector de las Fuerzas Públicas, constituido por militares y policías, continúa presentando un elevado déficit del 76% y 62%, respectivamente, lo que significa en conjunto G. 691.052 millones (US$ 100,2 millones) durante los primeros seis meses del año. El monto deficitario se abona con recursos del Tesoro, es decir, con los impuestos percibidos por el fisco, dice el informe.

La cartera menciona que de los 67.388 jubilados de la Caja Fiscal, al cierre de julio de este año son unos 48.644, entre maestros, policías y militares, los que arrastran pérdidas mensuales, tanto para el sector civil como para el Tesoro Público.