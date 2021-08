BID confirma que MOPC quiere seguir dilapidando préstamo del metrobús

El Mecanismo Independiente de Consulta e Investigación (MICI), organismo de investigación del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), cerró las pesquisas que venía desarrollando en el caso metrobús y ya no dará seguimiento a este tema, porque el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) quiere destinar el saldo del empréstito de la fallido proyecto en otras obras que se ejecutan en el Puerto de Asunción, como el equipamiento de las oficinas de gobierno.

Esta información se dio a conocer el 27 de mayo último, en un informe que remitió este organismo independiente del BID a los frentistas del fracasado proyecto, que denunciaron las anomalías en la ejecución del metrobús ante el MICI en el 2016. Recién ahora se dio a conocer este documento donde el organismo nuevamente rememoró las irregularidades que se detectó en la traumática obra.

“La administración (el banco) informó al MICI sobre la eliminación del componente 2 del proyecto ‘Primer Corredor Metropolitano de Transporte Público’ (metrobús). En virtud de ello, el mecanismo estima que no hay condiciones para continuar con la etapa de seguimiento del caso. Por lo tanto, con el envío del informe de cierre y su respectiva notificación a las partes, el MICI procede a cerrar el presente caso”, detalla el MICI en una nota a los frentistas, con fecha del 27 de mayo.

Este cierre se dio exclusivamente, según el escrito, porque entre enero y febrero de este año, el BID informó al MICI que el prestatario (MOPC-Hacienda) solicitó al BID dar por finalizado el componente 2 (metrobús) y reasignar los fondos no comprometidos al componente 1 (reconversión urbana y oficinas del Gobierno en construcción del Puerto).

“Consecuentemente, el Banco ha procedido a extender el plazo del último desembolso al 27 de diciembre de 2021 e iniciar un proceso de propuesta de reformulación del proyecto”, resalta el escrito, lo que significa que el BID está estudiando el pedido del MOPC para seguir utilizando lo que sobró del préstamo del metrobús en el programa de reconversión del Puerto y oficinas de Gobierno (componente 2).

Iniciativa de Arnoldo Wiens

De esta forma, el MICI confirma lo que este diario viene advirtiendo respecto a las intenciones de la administración de Arnoldo Wiens, que quiere seguir dilapidando el saldo del préstamo del fallido metrobús, unos US$ 70 millones, para completar obras que supuestamente faltan en el Puerto de Asunción y, además, para equipar las torres que se construyen en este predio para ministerios.

Empero, según técnicos consultados, si se quiere cambiar el “destino” de un crédito ya aprobado, debe pasar nuevamente por el Parlamento para su aprobación. Pero el MOPC estaría pretendiendo evadir al Congreso para seguir utilizando el saldo del préstamo de la fallida obra.

Detalles del préstamo aprobado en 2013

Recordemos que el préstamo que se aprobó en el 2013 para desarrollar el “Programa de reconversión del centro, modernización del transporte público metropolitano y oficinas del Gobierno” fue de US$ 144 millones. De ese total, US$ 125 millones corresponde a financiamiento del BID, US$ 19 millones de la OFID (Organización de Países Exportadores de Petróleo) y, además, se previó US$ 16 millones como contrapartida local.

De este empréstito, solo US$ 22,1 millones debían destinarse para la “reconversión urbana”, de los cuales solo US$ 13,6 millones correspondía a las oficinas de gobierno. El resto del dinero, US$ 121,9 millones, debía utilizarse para el metrobús propiamente y la administración del programa, además de otros imprevistos.

La administración del ex titular del MOPC, Ramón Jiménez Gaona, ya violó esta ley que aprobó el préstamo, porque amplió sideralmente la contrapartida local para poder ejecutar la construcción de las oficinas de oobierno, que terminará costando US$ 85,1 millones. Solo el 15% de esta obra financia el BID, pero el contrato se rige con sus reglas, evadiendo la ley 2051 de Contrataciones Públicas.

Ahora, la administración de Arnoldo Wiens pretende usar los recursos que fueron aprobados para el fracasado metrobús en otras obras del Puerto. De los fondos previstos, ya se utilizaron al menos US$ 50 millones, por lo que unos US$ 70 millones no se llegaron a utilizar. Este saldo es lo que quieren seguir invirtiendo.