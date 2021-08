La Costanera Sur tendrá un precio de unos US$ 25 millones por kilómetro

A dos años de adjudicarse, por fin podrá avanzar la construcción de la Costanera Sur, de 7,6 km, que unirá Asunción con Lambaré y que incluye el relleno de 66 hectáreas en el Bañado Sur (para viviendas). Esto luego de que se haya logrado la financiación de los US$ 130 millones que requerirá la obra, según informó el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC).

El Consorcio del Sur integrado por la española Eurofinsa SA y la paraguaya TyC (representado por Francisco Griñó) informó ayer que el “estructurador” del empréstito para la obra será el Banco Itaú Paraguay y también participan del financiamiento a largo plazo el banco alemán KFW y el inversor norteamericano Med Life.

Lea más: El MOPC dilapidará G. 4.200 millones en una “estrategia de comunicación

De acuerdo con los datos del grupo, Itaú funcionará como un estructurador del financiamiento de la obra, aportando fondos y volviendo a colocar en el mercado de inversores, donde entran el banco alemán KFW y la multinacional norteamericana Med Life.

El Ministerio de Hacienda informó que el plazo establecido de la financiación es de 10 años, el cual está compuesto de 3 años de gracia y 7 años de repago del capital, y que la tasa de interés referencial es de 5,571 %. Según el MOPC, Hacienda debía convocar ayer a una conferencia de prensa para socializar estos datos, pero finalmente no lo hicieron.

Según cálculos de economistas consultados por ABC, teniendo en cuenta el plazo y la tasa de interés que dio a conocer Hacienda, el empréstito de los US$ 130 millones generará intereses por unos US$ 61 millones, lo que significa que el Estado terminará pagando unos US$ 191 millones por esta obra. Esto significa que cada km de la vía de 7,6 km tendrá un precio de US$ 25 millones.

Lea más: MOPC adjudicará “festín” de consultorías en plan de viviendas del Bañado Sur

Obra bajo la ley 5074 “llave en mano”

Recordemos que la Costanera Sur es la segunda obra de envergadura que se adjudicó bajo la ley 5074, más conocida como “llave en mano”, en la que la adjudicataria debe conseguir la financiación, que el Estado irá asumiendo como deuda pública en la medida en que vayan terminando los tramos pautados en el contrato. La primera que está siendo costeada con esta modalidad es la ruta bioceánica (tramo Carmelo Peralta-Loma Plata), que sigue en ejecución.

Justamente, este Gobierno canceló licitaciones con esta modalidad, por el elevado costo que representa para el país, pues otras opciones como préstamos de multilaterales o la emisión de bonos soberanos son más baratas. El cierre financiero fue alcanzado tras un “arduo año de negociaciones”, explicó el ingeniero Luis María González Alonso, jefe de obras de la Costanera Sur.