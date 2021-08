Noche de retrorock con The Brothers Band en Villarrica

El concierto arrancó con el cover de “Mi Primer Día Sin Tí” de los Enanitos Verdes y siguió con “Yellow” de The Coldplay. El espectáculo avanzó con temas de rock en inglés de icónicos grupos como The Queen, The Police y The Eagles. La versión de “Hotel California” de The Brothers Band fue uno de los temas más aclamados por el público que acudió a disfrutar una noche de música retro.

No faltaron otros covers de bandas emblemáticas de rock latinoamericano como Soda Estéreo y hasta una adaptación de Ana Julia de la trágicamente extinta banda brasileña Mamonas Assassinas. “Como grupo lo que queremos es rememorar las canciones que marcaron y siguen marcando historia”, dijo el vocalista Pablo “Tala” Talavera.

La fiesta retro no vino solo de la mano de The Brothers Band. Antes de que se subiera al escenario, el DJ Boti Ferreira ya ofreció como previa un set de mezcla en vivo de música latina de la década del 90′. El concierto en vivo tuvo una pausa, en donde el DJ aprovechó para entrar con otro set de enganchado de retro de los 70′ y 80′. Cuando la banda se despidió, Boti Ferreira volvió con una musicalización de temas en inglés y español de los 90′.

El concierto fue en el Food Park Gua’i del barrio Ybaroty de Villarrica como parte de la “Semana de la Amistad”, actividad que durará tres días y que cuenta con el respaldo de la Secretaría Nacional de Turismo (Senatur) y de la Municipalidad local. Se ofrecieron los shows junto a los servicios gastronómicos de los locales de dicho parque de comidas.

El viernes se presentó el grupo de cumbia pop Diadema, también de Villarrica. Mientras que este domingo actuará Freddy Raúl, seguido de una peña y también un karaoke con el cual culminará el evento.

Reactivación económica

La Semana de la Amistad tuvo el respaldo de la Senatur ya que fue un espacio destinado a reactivar los sectores de eventos, gastronomía y turismo interno, rubros afectados fuertemente por la pandemia. Todas las actividades se hicieron respetando el protocolo anticovid y la idea es que de a poco la movida nocturna en Villarrica, del que dependen muchas familias, empiece a normalizarse, indicó José David “Joda” Benítez del local de comidas Karaí Róga y uno de los organizadores del evento.