Sostienen que Asunción necesita un proyecto colectivo para su verdadero progreso

El profesional hizo un análisis en el crecimiento demográfico y urbanístico de Asunción y lamentó la falta de orden y claridad en el desarrollo de lo que se considera progreso. Destacó la importancia de la identidad cultural a la hora de construir.

En cuanto a los habitantes, Asunción en el año 2009, según el Instituto Nacional de Estadísticas, tenía 532.000 habitantes, y más recientemente, según encuesta de 2020, tiene 521.100 habitantes, es decir, hay una progresiva migración de la Capital. Destacó la existencia de un crecimiento “privado” y no colectivo en el que cada uno de los ciudadanos busca su propio bienestar.

“Lo que ocurre con Asunción es la consecuencia directa del ‘no futuro’, vivimos como si el futuro no existiese. Ya que no existe una planificación, de conocernos todos juntos, quedó en manos de la acción privada el dotarse de condiciones de un mejor vivir. Entonces, cada uno busca mejores condiciones de vida y se acerca a un lugar en donde estará mejor. Buscan terrenos más amplios, que tengan árboles, cosas que en la Capital no ya no se puede conseguir”, explicó.

“Asunción empezó a crecer y empezó a tener problemas. Hoy en Paraguay somos 7 millones y solo en el área metropolitana, porque no tenemos proyectos en otras partes del país, nos concentramos en el área metropolitana, con todos los problemas que eso trae”, destacó.

“Los recursos siguen siendo los mismos y el número de habitantes es mayor. Si seguimos permitiendo el ‘sálvese quien pueda’ sin actos colectivos, lo que va a ocurrir es la degradación de todo lo que tenemos como patrimonio”, dijo.

Benítez hizo hincapié en la importancia de trabajar en el crecimiento en equipo de toda la sociedad y no solo de algunos sectores. “Si no se llega a trabajar en un proyecto colectivo, se van a producir guetos, como el de los hacinados o el de los híper ricos que viven en country cerrados sin contacto con los demás, quienes se colectivizan por sectores”, señaló.

Identidad cultural y personalidad

También destacó la importancia que para él merece la Identidad y personalidad de una ciudad, un país, y que esto se vea reflejado en su crecimiento.

“Este lugar tiene los mismos edificios que tiene cualquier ciudad de medio pelo del mundo. Esa es la máxima aspiración cultural de esta sociedad en torno a su capacidad de convocar la materia y expresarse arquitectónica y urbanísticamente. No estoy en contra del crecimiento de la ciudad, pero sí apostando porque lo hagamos de una manera más inteligente”, afirmó.