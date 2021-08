Suspenden las clases dos días por marcha docente

Gabriel Espínola, de la Otep Auténtica, confirmó que el martes y el miércoles serán los días de movilización de docentes a nivel nacional. “La Otep convoca este martes a desarrollar asambleas y reuniones en lugares disponibles para el efecto, si la escuela está disponible se hace allí, sino, se hace en la plaza de la comunidad, a efecto de evaluar la situación y tomar la acción de movilización de estudiantes y padres de familias”, comentó.

El miércoles se movilizarán en varios puntos del país, con cortes de rutas. Aseveró que enviar algunas tareas a estudiantes será decisión de cada docente, sin embargo, las clases no serán desarrolladas estos dos días. “Esta no es una acción en extremo radical. Si no conseguimos respuesta del Congreso sí podemos ir a un paro total”, aclaró.

Explicó que exigen que la Cámara de Diputados modifique el proyecto de ley que “establece medidas transitorias de consolidación económica y de contención social para mitigar la pandemia del COVID-19 o coronavirus”, que el Senado sancionó y que excluye el aumento gradual del 16% para el sector docente, previsto para octubre.

Espínola indicó que se busca del salario básico profesional para los 74.000 docentes. Se venía en un proceso gradual de aplicación hasta que vino la pandemia y se interrumpió.

Se hicieron dos ajustes en el 2018 y 2019, pero en el 2020 esto se vio suspendido debido a la pandemia.

El presidente del Sindicato Nacional de Directores de Instituciones Educativas de Gestión Oficial (Sinadi), Miguel Marecos, afirmó que los docentes no enviarán tareas debido a las manifestaciones.

Agregó que estarán pendientes de qué día será tratado el proyecto en Diputados. Si se trata este jueves, entonces posiblemente se hará una concentración también en esa fecha, frente al Congreso Nacional.