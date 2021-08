Cámara de Comercio rechaza establecer un precio vía ley, como pretenden fleteros

El gremio de la ciudad de Lambaré emitió un comunicado en el cual expresa su rechazo a la reclamo de los camioneros de establecer la fijación de precios mediante una ley, teniendo en cuenta que en nuestro país rige la economía de mercado y es lo que hace que el servicio sea competitivo.

Los empresarios recuerdan que el Poder Ejecutivo busca mediar en la negociación que es entre gremios empresariales y los trabajadores del volante, además de solicitar que estos suspendan la medida de presión para que su demanda sea atendida, es decir que dejen de bloquear las rutas. “Los camioneros no cumplieron con el compromiso y amenazaron a los trabajadores que no se adherían al paro; hubo violencia y coacción se perdieron productos como leche, alimentos para los pollos, productos para el mercado, frutas, verduras y están en riesgo numerosas actividades productivas, la circulación está bloqueada como así también las garantías constitucionales no se respetan”, lamentó el gremio en el comunicado.

Esta situación es considerada como intolerable, sobre todo teniendo en cuenta el contexto de pandemia y la necesidad de avanzar hacia la reactivación económica. “Se necesita la colaboración de todos los sectores productivos y de servicios a través del dialogo y no de la imposición o extorsión, es la única manera de llevar adelante el país en este difícil momento”, recalcó al alegar que el gremio se opone al proyecto de los fleteros.

Por estos motivos, además, pidió al ministro del Interior, Arnaldo Giuzzio, que se garantice la libre circulación en todas las calles del país.