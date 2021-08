Exportaciones del país se consolidan y aumentan 28,4% hasta julio, según BCP

De acuerdo con los datos, las exportaciones registradas (que representan el 77% del total) alcanzaron de enero a julio de este año US$ 6.376,3 millones, superior en 31,7% al registrado a julio de 2020, también superior en 30% al comparar con el periodo del 2019 cuando alcanzó US$ 4.884 millones, lo que indica que se ha superado los niveles de pre-pandemia. Sin embargo, el volumen exportado de las mercaderías de enero a julio del presente año presentó un incremento de apenas 3,8% en comparación al del año pasado en el mismo periodo, verificándose una importante ayuda del factor precio en los productos que se enviaron a los distintos mercados.

Las exportaciones registradas fueron impulsadas principalmente por mayores envíos de granos de soja, carne bovina y cereales, según los datos.

Reexportaciones se recuperan

Por otra parte, el reporte del BCP revela que las reexportaciones también se vienen recuperando y han registrado un valor de US$ 1.469 millones a julio del 2021, con un incremento de 43% al comparar con el mismo periodo del año pasado. No obstante, todavía está por debajo de los niveles de pre-pandemia ya que en el 2019 en el mismo periodo ya llegaba a US$ 1.974 millones.

Cabe señalar que las reexportaciones relacionadas al comercio fronterizo ha sufrido un fuerte revés en el 2020 a causa de la Pandemia y las restricciones que obligaron al cierre de frontera con Brasil. Las reexportaciones constituyen casi el 18% de las exportaciones totales del país.

Con respecto a las importaciones, el reporte del BCP resalta que al séptimo mes del año registraron un incremento del 21,3% con respecto al mismo mes del año pasado, totalizando hasta julio US$ 6.798 millones.

De acuerdo con los datos, las importaciones para uso interno al mes de julio registraron un aumento del 24,5%, y las que ingresaron bajo régimen de turismo presentaron un aumento del 13,2%.

Al desagregar por bienes, se destaca el incremento del 39,8% en las importaciones de bienes de capital (aparatos, motores, accesorios, etc)

Finalmente la balanza comercial registró un superávit de US$ 1.509,8 millones al mes de julio, según el reporte de la banca matriz.