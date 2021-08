Hoy se inicia el juicio oral para activista por violación de la cuarentena sanitaria

María Esther Roa, titular de la Coordinadora de Abogados del Paraguay, refirió que junto a sus abogados defensores Guillermo Ferreiro y Juan Kohn al inicio del juicio oral van a plantear la nulidad de la acusación y, asimismo, presentará una excepción de falta de acción del Ministerio Público.

“Vamos a defender la posición que no hay hecho punible, que la supuesta transgresión a la Ley N° 716 ‘Que sanciona delitos contra el medio ambiente’ no puede estar tipificada como violación a la cuarentena sanitaria de acuerdo a la conducta que ellos describen como ilícita. Además, vamos a defender la postura de que un decreto presidencial no puede censurar los derechos fundamentales de la protesta y coartar la libertad de expresión y de pensamiento”, afirmó la profesional.

Pidió transmitir en vivo o filmar el juicio oral

Por otro lado, Roa manifestó que reiteró al presidente la Corte Suprema, César Diesel, que apruebe la grabación en video del juicio oral porque le rechazaron que el desarrollo sea transmitido en vivo.

“Entonces, voy a insistir nuevamente si por lo menos se puede filmar la audiencia. De igual manera, voy a seguir pidiendo al tribunal de sentencia para que me autorice transmitir en vivo, a través de mis redes sociales, el juicio oral. Esta solicitud ya la realicé en abril pasado, pero voy a insistir con el tribunal de sentencia porque la difusión de la audiencia constituye una garantía para mí, para que el ciudadano sepa lo que pasa en el juicio, para que la gente conozca lo que sucede, que la gente escuche y saque sus conclusiones sobre esto que hace el Ministerio Público”, indicó la activista.

Vendetta de corruptos

Por otro lado, Roa aseguró que su procesamiento penal es una “pasada de factura” por perseguir desde las organizaciones civiles Somos Anticorrupción Paraguay y la Coordinadora de Abogados del Paraguay a los funcionarios públicos corruptos y que son justamente estos corruptos los que se valen del Ministerio Público y del Poder Judicial para realizar esta vendetta.

El inicio del juicio oral ya se suspendió en dos ocasiones y en ambas situaciones la posposición fue por pedido del fiscal Juan Carlos Ruiz Díaz, indicó Roa.

Tribunal de sentencia

El tribunal colegiado que tendrá a su cargo juzgar a la activista social María Esther Roa está integrado por los jueces Carlos Hermosilla, Sandra Farías y Héctor Fabián Escobar.

El caso

Los antecedentes de este caso se remontan al 3 de junio de 2020, cuando un grupo de personas se manifestó primeramente en la Avda. Costanera en la denominada “Caravana contra la corrupción y la impunidad 2020”. Estos manifestantes violaron las medidas sanitarias dispuestas en el protocolo para mitigar el COVID-19 al trasladarse y proseguir con la manifestación frente al Panteón de los Héroes, de la que participaron unas 100 personas, incumpliendo medidas sanitarias, según la la acusación de la Fiscalía.

El fiscal Ángel Ramírez, interino de su colega Juan Carlos Ruiz Díaz Parris, fue quien presentó acusación el 10 de setiembre de 2020 por violación de la cuarentena sanitaria y solicitó al juez Julián López que elevara la causa a juicio oral para Roa. También fueron acusados por el Ministerio Público Cándido Alberto Brizuela (54), Diego Augusto Mendoza Coronel (30) y Juan Domingo Galeano Grassi (32), pero estos últimos procesados plantearon varios incidentes en instancias superiores y no van a ser juzgados aún.