Grandes licitaciones de la ANDE siguen en marcha

Doce ofertas había recibido la empresa eléctrica mediante su Licitación Pública Internacional Nº 1596/2020 “Proyecto de Construcción de la subestación María Auxiliadora (Itapúa) en 220 kV”, el 18 de junio último. Para este llamado prevé contratos que totalizan una inversión de US$ 30.607.568. “Está por salir”, informó el gerente técnico de la estatal, Ing. Miguel Báez.

El proyecto prevé la construcción de una subestación en 220 kV en María Auxiliadora y su vinculación con el Sistema Interconectado Nacional (SIN) mediante una línea de 220 kV, que partirá de la subestación Santa Rita, Alto Paraná, parte del proyecto de ampliación de esa subestación.

Además prevén la ampliación de la subestación Santa Rita para interconectarla con la futura de María Auxiliadora, en 220 kV; así como el aumento de su potencia con un nuevo transformador de 220/23 kV de 41,7 MVA. También nuevas celdas en 23 kV y obras complementarias de distribución en 23 kV para la salida de alimentadores, con una inversión en el Lote 1 que rondaría los US$ 14.578.670.

Lea más: ANDE licita subestaciones y líneas por US$ 103 millones

El Lote 2, cuyo costo estimado es de US$ 16.028.898, prevé el tendido de la línea de 220 kV entre Santa Rita y María Auxiliadora (88 km), con dos conductores por fase y una capacidad de transmisión de la línea superior a 350 MVA.

Valenzuela

Sobre la licitación ANDE-Fonplata Nº 1561/20, para la construcción de una Subestación en 500 kV y líneas de transmisión en Valenzuela, Cordillera, que demandará una inversión de US$ 103 millones, el Ing. Báez indicó que siguen en la comisión de evaluación. Este llamado recibió diez ofertas el pasado 6 de julio.

Las cinco firmas que presentaron sus ofertas económicas para el Lote 1 (con un estimativo de inversión de US$ 95.830.888), que consiste en la construcción de la Subestación Valenzuela, de 500 kV y de las Líneas de xeccionamiento en 500 y 220 kV, fueron el Consorcio San José (Compañía Sudamericana de Empresas Eléctricas Mecánicas y de Obras Públicas SA (SACEEM) - Concret Mix SA - Ingener SA) por US$ 42.017.890,96 más G. 249.038.320.328 y el Consorcio CIE - TESA (CIE SA - Tecno Electric SA) por US$ 45.040.248,09 más G. 230.307.925.160.

Además, se presentó el Consorcio Siemens - Rieder – Valenzuela 500 kV (Siemens Energy SAC - Rieder & Cía. SACI) por US$ 24.349.270,88 más G. 270.079.447.100; el Consorcio KPTL – TE (Kalpataru Power Transmission Ltda. – Tecnoedil SA) por US$ 53.661.637,89 más G. 149.926.946.232, y el Consorcio Tocsa – Cobra (Tocsa SA - Cobra Brasil Servicios, Comunicaciones y Energía SA), por US$ 47.162.007,26 más G. 229.353.250.351.

Para el Lote 2 (con una inversión estimada de US$ 7.169.112), para la construcción de la Subestación San José de los Arroyos 66/23 kV y de la Línea de 66 kV Valenzuela - San José de los Arroyos, se presentaron nueve firmas y consorcios.

Lea más: Denuncian que la ANDE no informó por qué descalificó a la mejor oferta

Alto Paraná

Sobre la licitación Nº 1482/19, para el “proyecto de construcción e interconexión de la subestación Alto Paraná 220/66/23 kV”, financiada por la Corporación Andina de Fomento (CAF) y el Banco Europeo de Inversiones (BEI), el gerente técnico manifestó que se logró destrabar el proceso en la Contraloría General de la República (CGR) e iniciar la obra que ya lleva un atraso de varios meses.

Recordó que el proyecto de la Subestación Alto Paraná tiene un atraso de ocho meses por que la CGR intervino y suspendió el proceso licitatorio. “Se iniciaron las obras este mes. El costo es de 31,8 millones de dólares aproximadamente”, indicó.