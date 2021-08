Administración central gastó G. 23 billones al mes de julio

Al cierre del mes de julio último la ejecución de recursos financieros de las entidades que componen la administración central (los tres poderes del Estado, la Contraloría y otros organismos) fue inferior en 13,6% a la del 2020, dice el informe basado en los datos de la Dirección General de Presupuesto.

Explica que la ejecución total llegó a G. 23,6 billones (US$ 3.416 millones al cambio vigente), contra los 27,3 billones (US$ 3.956 millones) registrados el año pasado en el mismo periodo mencionado, lo que deja una diferencia negativa de G. 3,7 billones (US$ 540 millones).

La cartera señala que la referida reducción obedece, en gran parte, a la menor transferencia realizada en ese periodo. En un informe anterior de situación financiera a julio, ya había mencionado que el menor gasto es por la disminución de las prestaciones sociales, como por ejemplo el programa Pytyvo que terminó el año pasado.

Hacienda indica que los organismos y entidades del Estado financian la ejecución de sus programas mayormente con recursos del Tesoro (64%), los cuales provienen principalmente del pago de los impuestos; en tanto que el resto se cubre recursos institucionales y fondos provenientes de préstamos.

Del total de G. 23,6 billones ejecutados, G. 17,2 billones corresponden a las siguientes cuatro entidades: Ministerio de Hacienda, Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), Ministerio de Salud Pública y Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC).

Por entidades

Expresa que, en el caso de Hacienda, la ejecución financiera ascendió a G. 7,2 billones, de los cuales G. 4,2 billones fueron destinados para pagos a jubilados y pensionados de la función pública, transferencia monetaria a gobiernos subnacionales, pagos de pensión alimentaria a adultos mayores, y G. 2,1 billones fue para honrar la deuda pública del país.

En cuanto al MEC, menciona que la ejecución asciende a G. 4,3 billones, de los cuales G. 2,7 billones se destinaron para los servicios educativos del primer y segundo ciclo, tercer ciclo de EEB y EM, así como para educación de jóvenes adultos. Agrega, que del total de la ejecución de estas tres actividades presupuestarias, en promedio, el 97% fue para sueldos.

Por otra parte, la institución educativa también destinó G. 63.000 millones en concepto de alimentación escolar para Asunción; G. 120.000 millones para la entrega de canastas de útiles escolares y G. 46.000 millones para gratuidad escolar.

En tanto, Salud Pública presenta una ejecución de G. 3,4 billones, de los cuales G. 1,9 billones fueron para servicios personales. Añade, que los servicios hospitalarios para la reducción de la morbimortalidad llevaron la mayor proporción en cuanto a ejecución, con G. 1,3 billones de los cuales G. 547.000 millones fueron para las 18 regiones sanitarias, G. 110.000 millones para el Hospital Nacional y G. 101.000 millones para el Instituto Nacional del Cáncer.

En lo referente a la compra de medicamentos, puntualiza el informe, la ejecución fue de G. 923.000 millones, en parte para la atención ante la emergencia sanitaria de la pandemia del covid-19.

El MOPC, a su vez, ejecutó un total de G. 2,3 billones, de los cuales G. 1,3 billones fueron para la red vial pavimentada, mayormente en los proyectos: habilitación y mantenimiento ruta nacional Nº 9 y acceso Colonia Menonita, mejoramiento corredor de exportación en Itapúa y Alto Paraná, como así también mejoramiento tramo Alberdi-Pilar.

En cuanto a transitabilidad de caminos rurales, se tuvo un desembolso de G. 424.000 millones, principalmente para los proyectos: mejoramiento caminos vecinales y puentes en la Región Oriental y construcción caminos rurales no pavimentados Región Oriental, indica el informe de Hacienda.