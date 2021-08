Empezarán a definir los números en el PGN 2022

La cartera está elaborando el proyecto a partir de los anteproyectos que fueron presentados por las instituciones públicas y deberá empezar a definir los montos adicionales que serán incluidos para la ejecución de los programas prioritarios, de acuerdo con los datos manejados en la institución.

Un punto muy importante que tendrá impacto en el monto final es el gasto salarial, ya que la suba del sueldo mínimo obliga a contemplar mismo monto para los funcionarios que ganan el salario básico, reajustar las remuneraciones de policías y militares que tienen su escala salarial atada a esta variable, así como también las pensiones que paga el Estado, como por ejemplo a los adultos mayores, confirmaron los técnicos.

En ese grupo se incluye la decisión que deberá tomarse sobre el salario de los docentes del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), tanto el impacto que representará una eventual suba para lo que resta del año (que podría ser hasta 16% según la ley de presupuesto) y el porcentaje a ser otorgado para el año venidero, para cumplir con el acuerdo firmado años atrás con los gremios.

Déficit fiscal

El proyecto de presupuesto que prepara Hacienda se ajustaría al tope de 1,5% del PIB el déficit fiscal establecido en la Ley N° 5098/2013 de Responsabilidad Fiscal, pero se incluiría un artículo que amplía a 2,8% para el cierre del ejercicio como se prevé en el plan de convergencia, según se baraja como posibilidad en la cartera.

El referido plan forma parte del proyecto de ley que modifica la ley de responsabilidad que está a consideración de diversas comisiones de la Cámara de Senadores, a través del cual se plantea cerrar el año próximo con déficit de -2,8%, en 2023 se reduciría a -2,1% y en 2004, ya con un nuevo gobierno, el saldo rojo volvería al tope de -1,5%.

Presupuesto vigente

A modo de referencia, el presupuesto 2021 inicial era de G. 92,2 billones (US$ 13.010 millones), pero al cierre del primer semestre aumentó a G. 94,3 billones (US$ 13.310 millones). Sin embargo, el monto será aún mayor al final del año, porque el Ejecutivo solicitó una ampliación presupuestaria por G. 607.512 millones (US$ 88 millones) al Congreso.

Las autoridades de Hacienda habían adelantado que la idea manejada era mantener el PGN 2022 en el nivel de gasto del presupuesto actual, incluso cerrar el proyecto por debajo de ser posible, ya que inicialmente se estableció como tope el plan financiero en lo que respecta a recursos del tesoro.