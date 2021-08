Esta condena servirá para castigar a otros

–Emblemática condena, pese a las críticas de una deficiente actuación fiscal...

–Bajo ningún sentido podría ser considerada una deficiente actuación fiscal cuando se arrimó una gran cantidad de evidencias que fueron examinadas en su conjunto por el Tribunal de Sentencias. Todas estas evidencias que fueron presentadas y valoradas por el tribunal fueron colectadas por el Ministerio Público y estamos hablando de una gran cantidad de documentos que fueron incautados en varios allanamientos y también obtenidos a través de pedidos de informes a todas las instituciones involucradas. Se presentaron testigos y las pericias que corresponden a un caso de esta naturaleza. Si bien un medio probatorio impactó más que el otro, es lógico que esto ocurra en el ámbito de un juicio oral y público.

–Solicitaron 10 años de cárcel para González Daher y su hijo, además de la inhabilitación para ejercer funciones en el sector público, por el mismo plazo. ¿Está conforme con la sentencia?

–Nosotros peticionamos 10 años de pena privativa de libertad. También la condena por todos los delitos de los que estaban acusados...

–¿Van a considerar la apelación?

–Una vez que tengamos la sentencia, analizaríamos tal posibilidad. Pero como análisis final podemos concluir que el resultado fue positivo para el Ministerio Público porque hubo sentencia condenatoria. Además de la aplicación de la pena complementaria solicitada, se aplicó el comiso especial, concretamente una suma de dinero importante que luego, cuando la sentencia quede firme, se ejecuta y pasa como bien para el Estado, alrededor de G. 34.000 millones.

–Lamentablemente la justicia paraguaya se ganó fama de poco creíble y permeable pero nunca se llegó al final de un caso, donde hasta la ciudadanía participó presionando en la calle. ¿En qué medida influyó en su desempeño enfrentar a un conocido como manipulador de la política y de la justicia?

–Mi compañero Francisco Cabrera y yo siempre hemos trabajado a conciencia desde la Unidad Especializada del Ministerio Público. Ahí tenemos un grupo humano unido con funcionarios y agentes fiscales. Es el mayor apoyo que podemos tener además del apoyo institucional para actuar con autonomía y autoridad...

–Pero también, como pocas veces estuvo presente en los juicios la propia fiscala general y hasta el agregado de Justicia de la embajada de Estados Unidos (Brian Skaret). ¿Fueron como guardaespaldas del proceso?

- La fiscala general siempre ha respaldado la independencia de los agentes fiscales. El juicio es oral y público. Estuvo también, es cierto, el representante de los Estados Unidos, quien pudo haber estado haciendo seguimiento de lo que su país invierte en capacitaciones que benefician a nuestra administración de justicia.

–Fueron condenados por “enriquecimiento ilícito y declaración falsa”. ¿Por qué no se pudo con la acusación de lavado de dinero?

–Se probó a nuestro criterio (la acusación por lavado de dinero), solo que el Tribunal condenó por esta calificación solo a uno de los acusados (al hijo).

–El Tribunal (el juez Jesús Riera) dijo que se tuvo que ir más allá de las evidencias presentadas por la Fiscalía “para poder llegar a la verdad real”.

–El Tribunal también debía tener su propio argumento. Nosotros entendemos eso. Ahora bien, las medidas de mejor proveer implican una facultad del Tribunal porque tiene que agotar todos los extremos para fundar una condena, teniendo en consideración que existen dos posiciones (defensa y fiscalía) que se contraponen.

–Riera dijo que las pruebas documentales no sirvieron de mucho. Dijo que había duplicados sin importancia y que más bien sirvió lo relacionado con la SET (Secretaría de Estado de Tributación), la parte contable, escrituras, no solo las que hacen a inmuebles...

–En cuanto a las medidas de mejor proveer el Tribunal pidió los papeles de trabajo de los analistas de la Subsecretaría de Tributación. Es lo que se sumó a la inmensa cantidad de documentos presentados por el Ministerio Público. Tampoco es un defecto o se puede tratar como “deficiencia del Ministerio Público” que existan documentos repetidos. Esto es lógico que suceda porque hemos realizado una gran cantidad de allanamientos donde se incautaron muchísimos documentos. Además hemos pedido informes a todas las instituciones a las que recurrimos y esto por supuesto duplica la información, además de tener en consideración que también la Subsecretaría de Estado de Tributación ha presentado sus informes habiendo recurrido a parte de las mismas instituciones. Todos los analistas de la SET comparecieron a declarar como testigos y esto fue propuesto por el Ministerio Público. Además de aclarar que todo el trabajo de la SET fue realizado y coordinado a instancias de la Fiscalía, y gracias a esta acción fiscal se generó una millonaria recaudación al Estado. ¿Si no hubiese sido de tal manera por qué antes no se pudo cobrar impuestos?

–En un momento dado, González Daher pagó una suma multimillonaria. ¿Cómo y por qué fue?

–Eso fue porque nosotros solicitamos la intervención de la SET. A partir de iniciada la investigación, solicitamos la intervención de la SET y coordinamos los trabajos con ellos. Finalmente, los acusados terminaron pagando una suma millonaria...

–El representante del Tribunal dijo que los testigos propuestos por el Ministerio Público no aportaron mucha información e incluso muchos de ellos fueron desistidos.

–Depende de lo que se quiera escuchar. Por ejemplo, hay medios que tomaron prácticamente como un héroe –lo entrevistaban permanentemente– a una persona con antecedentes de relaciones financieras con el grupo González Daher. Retomando a lo acontecido en el juicio, durante la explicación, los miembros del Tribunal han mencionado que hubo testigos que no impactaron en su convicción, pero sí los que fueron ofrecidos de manera conjunta. Los testigos desistidos no aportaban mayor información a la causa. Nosotros podemos discriminar qué es útil y qué no. Básicamente, la complejidad de esta causa requiere principalmente que se analice la parte técnica, las pericias y todas las fuentes que sirvieron como base a las mismas, además de todos y cada uno de los documentos ingresados al juicio. El Tribunal argumentó sobre el intenso examen y contraexamen de todos los peritos que comparecieron al juicio, y eso lo realizan las partes. Cuando se trata de desmeritar mediáticamente el trabajo de la pericia contable del Ministerio Público, sin embargo el doctor Riera dijo claramente que lo que explicó la perito contable (de la fiscalía), la licenciada Elizabeth Benítez, tuvo mayor impacto en la convicción del Tribunal, no así lo expuesto por el perito de la defensa, quien se basó la mayor parte en apreciaciones subjetivas, no en documentos. Además el Tribunal de Sentencia utilizó el mismo método de análisis que el Ministerio Público.

–Con base en esta experiencia, ¿se pueden esperar otras condenas ejemplares contra los abusos perpetrados por esta clase de delincuentes?

–Con seguridad, esta condena servirá de ejemplo para el castigo de otros hechos de corrupción. En verdad hay muchos políticos entre los que ejercen la función pública con imputaciones y acusaciones. La parte de la condena escapa al Ministerio Público. Por diversas motivaciones, la mayoría de las veces en la prensa se hacen campañas desmeritando nuestro trabajo. Nosotros en verdad nos esmeramos en todos los casos, y este no fue la excepción. Muy por el contrario, todo esto no hubiese sido posible sin nuestra tarea y esfuerzo. A pesar de las críticas, vamos a seguir trabajando con el mismo ímpetu porque como equipo del Ministerio Público hoy podemos sostener que tenemos la satisfacción del deber cumplido...

–¿Quién es Liliana Alcaraz? ¿Cuánto tiempo en la Fiscalía?

–Tengo un poco más de 20 años como agente fiscal. He manejado todo tipo de casos durante este tiempo. Desde el año 2006 estoy asignada a la Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción y también actualmente estoy asignada a la Unidad Especializada de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo. En ambas unidades especializadas soy la fiscal delegada además de ser docente del Centro de Entrenamiento del Ministerio Público.

–¿Dónde se especializó?

–La Fiscalía ha invertido en gran parte de mi formación, además de haber sido becaria de Koica, del Departamento de Estado de Estados Unidos y de ILEA en Roswell, Nuevo México. Tengo especializaciones en Ciencias Penales, en Medicina Legal y Ciencias Forenses, además de ser máster en Medicina Legal y Ciencias Forenses por la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional. También soy egresada de la Escuela Judicial.

–¿Cuándo y cómo cayó es sus manos este caso tan largo, tan polémico, tan mediático?

–No es la primera vez que cae en mis manos un caso polémico y mediático. He participado y llevado a juicio muchas causas de gran impacto durante todo el ejercicio de la función. Este caso en particular se me asignó junto a un compañero que luego renunció de la institución en 2018, el doctor René Fernández. Inmediatamente después, el agente fiscal Francisco Cabrera integró el equipo conmigo, como asimismo el agente fiscal Rodrigo Estigarribia.

–¿Por qué renuncian los fiscales? ¿Les tienta la política? Rocío Vallejo es diputada, Arnaldo Giuzzio fue senador, ahora ministro. Está el Vicepresidente (Hugo Velázquez)...

–Después de 20 años yo continúo en la institución. En todo caso, esa pregunta hay que trasladarla a aquellos que lo hicieron...

–¿Y usted?

–Yo no pienso en la política, en absoluto...

