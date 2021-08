ANRNuncaMás: “No le van a ganar al Partido Colorado con un discursito”, dice Nicanor

“Es una reacción emocional. No se va a ganar al Partido Colorado con un discursito emotivo (#ANRNuncaMás). La oposición va a ganar si tiene ideas nuevas, modelos alternativos. Esa es la reacción primaria emocional”, dijo Duarte Frutos este lunes en conversación con ABC Color durante un análisis por los tres años del gobierno de Mario Abdo, del que forma parte desde que, una vez más, no pudo ocupar un curul como senador activo en la Cámara Alta.

“Organícense y ganen al partido (Colorado) en las elecciones”, desafió el actual titular de la EBY, que menospreció la reacción ciudadana y la calificó de “emocional y no racional”. “En el fondo #ANRNuncaMás es una posición totalitaria. Es un discursito emocional pero que no tiene nada que ver con la muerte de personas. Instrumentar el dolor, instrumentar la muerte para un discursito electoral es espantosamente grave”, añadió el expresidente.

Lea más: #MaritoDeLaMuerte vuelve a ser tendencia tras trágico record de muertes

En otro momento, Nicanor calificó de “trillada” y de “poco imaginativa” la campaña que surgió en las redes sociales. “Paraguay está para salir adelante, pero si los políticos ven los errores (que pudo haber cometido el actual presidente) para avanzar electoralmente, tendremos más dificultades en el futuro inmediato para enfrentar la pospandemia”, refirió en otro momento.

Lea más: Jóvenes de San Lorenzo dicen a la ANR “¡basta de robar!”

“Malicia en el ataque al Gobierno”

Duarte Frutos defendió, como era de esperarse, los tres años de gestión de Abdo Benítez. “Hay una malicia en el ataque al Gobierno”, sostuvo como respuesta a las críticas contra la gestión del jefe de Estado, de quien dijo tiene un “gran espíritu democrático”.

“A ningún presidente del Paraguay le tocó gobernar en el medio de una pandemia”, manifestó, al tiempo de indicar que “con el tiempo” se evaluará la gestión del Presidente “con menos pasión”.

“Este es un gobierno que superó dos pedidos, dos intentos de juicio político, en el marco de un gran oportunismo, de una gran demagogia política (...) Nuestro país está en una posición muy favorable para salir adelante de la crisis económica, la recuperación del empleo en el futuro inmediato”, sostuvo.

Finalmente, en la opinión de Duarte Frutos, “no estamos en un proceso de convulsión social, no hay pérdida de la institucionalidad. No hay persecuciones, no hay intento de monopolizar los mercados o colonizar otros poderes”.