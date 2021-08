Nakayama: “Sabemos que nos vamos a encontrar con algo peor de lo que se sabe”

Nakayama anunció que, de ser elegido intendente, los primeros meses de su gestión se dedicará a realizar una “limpieza” en la parte administrativa de la Municipalidad de Asunción, pero sin “olvidar” las tareas básicas necesarias para la ciudad. Dijo que ya tienen un panorama de la situación actual de la capital, pero que saben que no es la información real ni completa la que recibieron.

Lea más: Nakayama encabeza el “Nakatón histórico” para conocer los rincones de Asunción

“Desde el día 1 y durante los primeros seis meses tenemos que dedicarle necesariamente a la parte administrativa, un trabajo de gabinete profundo. De hecho, ya tenemos un diagnóstico de lo que se tiene de información, pero sabemos que esa información no es la realidad. Sabemos que nos vamos a encontrar con algo peor de lo que se sabe”, manifestó.

El candidato del PLRA hizo hincapié en la cantidad de funcionarios que existen actualmente en la Municipalidad de Asunción y afirmó que quiere ser el primer candidato que se encargue de cambiar esa realidad. Aseguró que con la reducción de personal se podrá ahorrar en beneficio de poder ejecutar obras.

“Cuando lleguemos tenemos que ver quiénes son los que figuran, quiénes son los que no están, cuánto tenemos de préstamos, a qué tasa se ha sacado el pago del servicio de la deuda, cuánto compromete el presupuesto, los gastos rígidos, etc. Tenemos que hacer eso al inicio porque ninguna administración lo ha hecho. Se han concentrado en hacer el corte administrativo y decir: ‘Hasta aquí llegó la administración anterior, desde aquí la mía’”, relató.

Lea más: Organizan careo entre Nakayama y Nenecho sobre propuestas para Asunción

“Por ejemplo, la cantidad de direcciones que hay (...) No se cambian, eso está todo tal como está y la gente se dedica a ocupar esos lugares colocando a sus operadores políticos. Eso lo digo ahora totalmente tranquilo, después de todas las alianzas, con toda la tranquilidad que me da el haber acordado con los otros partidos, que nosotros no vamos a aumentar el número de funcionarios para comenzar. Posteriormente, vamos a ir liquidando a los que están de más, respetando las leyes laborales y posteriormente, a medida que vayan jubilándose, no vamos a recontratar en la misma proporción de los que salen”, dijo.

Municipalidad con menos funcionarios

“Yo me comprometo a entregar una municipalidad con una menor cantidad de funcionarios de la que yo estoy recibiendo. Quiero ser el primer intendente de Asunción que haga eso, quiero ser el primer intendente que pueda ahorrar en ese rubro y destinar eso a estas inversiones que necesita realmente la ciudad. Actualmente, es una inercia para ocupar espacios políticos”, prometió.

Lea más: Nakayama promete hacer campaña sin ensuciar

Afirmó que mientras se esté trabajando en gabinete no van a dejar que la “ciudad se caiga” y que a medida que se vaya ahorrando en ese rubro se va a notar la diferencia en esos seis meses.

Nakayama señaló que son cinco los ejes de su equipo: 1) Centro Histórico de Asunción, 2) Movilidad y circulación, 3) Espacios públicos, áreas verdes, 4) Sustentabilidad y tratamiento de residuos sólidos, 5) Agua (recuperación de arroyos, lagos, ríos).

Desde el inicio de su campaña también había prometido que la misma será sin ensuciar la ciudad, asegurando que sería 100% digital, sin pegatinas, pancartas ni pasacalles.