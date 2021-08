Policía frustró asalto en supermercado de Luque: delincuente fingió ser cliente y escapó caminando

El supermercado Los Jardines Express, del barrio Primavera de la ciudad de Luque, fue atacado este lunes por malvivientes que pretendían llevarse la recaudación.

Pero el aviso de los vecinos a una patrullera que se encontraba por la zona logró frustrar el robo.

Los uniformados llegaron hasta el comercio y se registró un enfrentamiento con los delincuentes, que huyeron primero a bordo de un taxi, que posteriormente abandonaron en la zona del IPS de Maka’i.

Desde ese lugar, la Policía presume que tomaron otro taxi y se dirigieron a Isla Bogado, Luque, donde fueron rescatados por sus cómplices.

Delincuente fingió demencia

Lo que llamó bastante la atención es la particular forma de huir de uno de los asaltantes, a quien la Policía ya tiene previamente identificado como Derlis Jonathan Ruiz Díaz, alias “Kung Fu Panda”. El sujeto salió caminando tranquilamente del supermercado y se cruzó con los agentes, fingiendo ser un cliente; incluso les indicó a los uniformados dónde estaban los malvivientes y continuó su camino tranquilamente logrando escapar.

El comisario Rubén Paredes, jefe de la Brigada Central, detalló que los uniformados no dispararon ni se enfrentaron a este sujeto, pues en este momento no se tenía la seguridad de que fuera un delincuente y al realizar un trabajo profesional no pueden disparar contra cualquier persona.

No calcularon bien su jugada

Paredes explicó que los malvivientes tenían una información “casi precisa”, pues querían asaltar la recaudación de la empresa que tenía que venir a buscar el personal de Prosegur.

“Vinieron una hora antes de que llegue el carro de Prosegur, sabían dónde estaba la tesorería, pero no calcularon que la puerta era de metal y el vidrio era blindado. Con el mazo que trajeron solo lograron quebrar el vidrio sin romperlo y, aunque dispararon, la bala no traspasó a la tesorería”, detalló el investigador.

Ruiz Díaz es un delincuente conocido, de estatura elevada y contextura corpulenta, a quien la Policía ya tiene muy bien ubicado pero no ha sido capturado.

Modus operandi

En total fueron tres hombres armados los que llegaron hasta el supermercado: primero ingresó uno, que se acercó al guardia de seguridad del establecimiento, desenfundó su arma y lo redujo. Posteriormente, se acercaron los otros dos sujetos, ingresaron y se dirigieron a las cajas registradoras del supermercado.

Fue en ese momento que la patrullera que circulaba por la zona llegó hasta el comercio y los uniformados frustraron el objetivo de los delincuentes.

Para huir a bordo de un taxi, despojaron al conductor de su móvil.

Vainillas servidas quedaron en el predio de una estación de servicios que se encuentra al lado del supermercado.

Se presume que uno de los delincuentes estaría herido, pues hay restos de sangre en el taxi que fue abandonado.

