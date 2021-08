Suba salarial para docentes en PGN 2022 demandaría US$ 118 millones

A poco más de quince días de la presentación del proyecto del PGN 2022, a consideración del Congreso, la cartera fiscal ajustó las variables que utiliza como base para la elaboración del plan y acelera la definición de los montos que tendrá disponible cada institución.

Uno de los puntos que requerirá no solo aprobación técnica, sino también de una decisión política de la Presidencia de la República, es el aumento salarial para los docentes del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC).

Lea más: Empezarán a definir los números en el PGN 2022

Sobre este punto resta aún definir el porcentaje de incremento que recibirá este sector en los últimos tres meses del presente ejercicio (octubre, noviembre y diciembre), con su impacto en el próximo año, ya que la ley prevé hasta 16%, dependiendo del nivel de recaudación impositiva.

Además está en análisis el porcentaje de aumento que deberá contemplarse en el proyecto de presupuesto 2022 y desde que mes lo abonarán, teniendo en cuenta que de esto dependerá finalmente los recursos tributarios que demandará de los contribuyentes.

En ese contexto, de acuerdo con técnicos de Hacienda, se manejan tres escenarios con el porcentaje máximo de 16% de suba salarial: de pagarse 12 meses, demandará US$ 118,1 millones; de pagarse 6 meses, el monto representará poco más de US$ 59 millones; y en el caso de tomarse la decisión de cubrir tres meses, el costo implicará US$ 29,5 millones.

Ejercicio 2021

En lo que respecta a este año, Hacienda no pudo evitar finalmente que los legisladores excluyeran al sector docente de la prohibición de aumento salarial, como estaba previsto en el proyecto de ley de consolidación económica y de contención social.

Al excluir a los docentes del MEC, del Instituto Nacional de Educación Superior (INAES) e Instituto de Bellas Artes, queda vigente lo que establece el artículo 254 de la Ley N° 6672, de Presupuesto General de la Nación (PGN) 2021, sobre las condiciones para el pago del incremento salarial.

Lea más: Senado excluye a docentes y personal de blanco de la prohibición de aumento salarial

El referido artículo de la ley indica que se podrá otorgar un aumento salarial de hasta 8% a los maestros si el incremento de los ingresos es superior al 10%; y hasta el 16% en el caso de que la recaudación sea superior al 15%, beneficio que se abonará en el último trimestre del año (octubre, noviembre y diciembre).Al mes de julio, según el informe de “Situación Financiera” de Hacienda, los ingresos tributarios acumulados aumentaron 26,6% con respecto al mismo periodo del año pasado, tendencia que de mantenerse hasta setiembre habilitará a pagar la suba de las remuneraciones.

Hacienda ya adelantó que un eventual incremento del 16% en los últimos tres meses del año, representará una erogación de casi US$ 30 millones y para el próximo año el impacto en el presupuesto 2022 será de US$ 90 millones, a lo que se deberá sumar el cuarto incremento acordado con los gremios.