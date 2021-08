Dejar de vacunar contra aftosa sería más caro y no compensaría, dice ARP

En el contexto del debate regional sobre la erradicación de la fiebre aftosa del continente que se realizó en el seminario Pre Cosalfa 48, que cerró ayer y que contempla dejar de vacunar contra la aftosa en el futuro, el presidente de la Rural, doctor Pedro Galli dijo que no conviene que en el corto plazo sea implementado en nuestro país, porque el costo financiero no compensaría en las exportaciones de carne.

“Hay a nivel regional un plan de erradicación de la fiebre aftosa y todo programa de eliminación de una enfermedad conlleva la posibilidad de que en algún momento se dejen de implementar las medidas preventivas, es decir, dejar la vacunación, para pasar a sistemas de control epidemiológico”, explicó Galli.

Aclaró que el plan tiene nivel regional, pero Paraguay, aunque está dentro de ese proyecto no tiene ninguna confirmación que esté oficializado respecto a alguna fecha en que se dejaría de vacunar contra a fiebre aftosa.

Enfatizó que la ARP pide que no se deje de vacunar todavía contra la aftosa, porque no se encuentran aún ventajas en cuanto a los que se refiere a mercados de la carne, si se tiene estatus libre de fiebre aftosa con vacunación con relación al estatus libre de aftosa sin vacunación.

“Consideramos que es bastante más barato seguir con el plan de vacunación preventiva contra la fiebre aftosa, antes que entrar en un plan de control epidemiológico”, expresó.

Sin embargo, admitió que la fiebre aftosa, al ser una enfermedad regional, requiere de un plan internacional y el plan está en marcha. Pero dijo que en Paraguay no se tiene todavía oficializada una fecha para dejar de vacunar y la Rural no apoya una decisión de dejar de vacunar en este momento o en un futuro muy próximo.

Unos US$ 12,8 millones

Por su parte, el presidente del Senacsa, doctor José Carlos Martin, presentó en el foro Pre Cosalfa 48, un plan que tiene como objetivo para el 2025, que el ente con un sistema fortalecido de control epidemiológico, que podrá permitir tomar la decisión de dejar de vacunar contra la fiebre aftosa.

Dicho plan incluyen para este 2021 contar con un sistema sanitario ampliado y con red de vigilancia, que implican unos US$ 880.000; también, el fortalecimiento de infraestructuras edilicias y puntos de ingreso, con un presupuesto de US$ 3.718.722.

Para el año que viene, el Senacsa tiene previsto el fortalecimiento del laboratorio nacional, que implicará unos US$ 2.610.000; igualmente, el fortalecimiento del programa de mantenimiento del estatus libre de aftosa, que requerirá un presupuesto de US$ 380.000. En el año 2023, el Senacsa tiene programado implementar el sistema de identificación y trazabilidad del hato, que implicarían unos US$ 2.160.000. Luego, en 2024, el plan de Senacsa es concretar la reglamentación del registro de ovinos y caprinos, el fortalecimiento de los planes sanitarios y la capacitación de técnicos y productores, que requerirán un presupuesto de US$ 1.100.000. Finalmente, en 2025, la actividad programada por Senacsa es establecer un nuevo modelo de gestión y el mejoramiento de la prestación de servicios, que implicará un gasto de US$ 2.034.000. En total, el recurso financiero necesario para preparar al Senacasa para dejar de vacunar contra la aftosa es de unos US$ 12,8 millones.