Denuncian posible retiro irregular de medicamentos del IPS a través de 70 consultas de una sola asegurada en una semana

Una asegurada del Instituto de Previsión Social (IPS) que pidió el anonimato ante posibles represalias, denunció que una profesional con quien consultó este lunes le informó que a su nombre se generaron al menos 70 citas con diferentes especialidades médicas.

Por si esto fuera poco, todos esos registros se produjeron solo la semana pasada, y este lunes 16 de agosto, nuevamente fueron 11 veces. “Fueron en Urgencias, Ginecología, Clínica Médica, Oftalmología, luego nuevamente Ginecología y Urgencias”, señaló en diálogo con ABC.

A renglón seguido, argumentó: “Yo no consulté. Me voy estos días a IPS por Fisioterapia y de ahí a Psicología para superar un dolor de la cervical, solo en eso estoy en IPS ahora mismo”, alegó.

Dijo además que la profesional que le informó sobre las presuntas irregularidades, le recomendó que averigüe lo que está ocurriendo porque en cada consulta con especialidad médica implica que se retiró medicamentos, e incluso que una de las consultas figura que se retira cada mes un fármaco para pacientes crónicos.

Lea más: Fiscalía va identificando a miembros del esquema de robo de fármacos del IPS y Salud

Desconoce datos que constan en “MI IPS”

Como es sabido, cada asegurado tiene la posibilidad de acceder a sus citas médicas a través del la web https://servicios.ips.gov.py/miips/ donde es requerido un PIN de ingreso que debe solicitarse a través del call center.

La denunciante asegura que al ingresar a su usuario, figuran un número de celular y un correo que no son suyos, pero que presume son los utilizados para generar las citas que nunca pidió agendar. “Estoy muy segura de que a través de este número se utiliza para poner a mi nombre las citas médicas”, sostuvo.

Dentro del perfil de la asegurada deberían figurar sus citas, sin embargo, esto no es visible para la propia interesada. “Yo entiendo que lo que la psicóloga leyó es algo de acceso solo de ellos (los profesionales de la salud) porque ella me habló de historial médico escrito de esta semana que pasó y hoy. Ella leyó y me preguntó qué me pasaba, por eso tantas consultas y casos que estaba leyendo”, dijo.

La afectada confirmó que ya realizó su denuncia ante la Fiscalía de Delitos Informáticos y dijo que ya el caso está en manos de la Justicia, que deberá investigar si se usurpó su identidad para robar medicamentos del IPS. Pidió en reiteradas ocasiones que su nombre no salga a luz debido al temor de que puedan afectarla.

Mientras tanto, desde el departamento de prensa de la previsional piden más información para poder abrir el sumario, investigar el caso y así tener posibilidades de llegar a los responsables del presunto robo de medicamentos usurpando la identidad de una asegurada.

Lea más: En IPS se contrataron 2.000 nuevos trabajadores durante la pandemia