Indert con nuevo enfoque en caso Toryvete

El Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert) ya había delimitado en febrero del 2020 la Colonia Toryvete respecto a las propiedades circundantes, pero la actual titular, abogada Gail González Yaluff, anunció que solicitaron informes a la Dirección General de los Registros Públicos (DGRP), a fin de saber la situación de cada finca y padrón de las tierras afectadas.

La misma indicó que buscará así determinar de forma fehaciente si existe o no el excedente fiscal reclamado por sintierras de la zona. Dijo que los campesinos sintierras que acampan desde el pasado domingo frente al local del instituto reclamando una fracción de unas 2.400 hectáreas en el lugar, argumentando la existencia de un excedente fiscal.

También detalló que los trabajos técnicos de mensura se centran sobre dos fincas de un total de 3.773 Ha., donde los dirigentes de Toryvete sostienen la existencia de un posible excedente sobre específicamente 2.400 Ha, mientras que desde los gremios de la producción se señala que dicha finca ya fue mensurada en más de una oportunidad, sin que se encontraran los famosos “excedentes fiscales”.

El territorio nacional tiene en el mapa 406.000 kilómetros cuadrados, pero en la Dirección de Catastro existen títulos que cubren 533.000 kilómetros cuadrados, es decir que sería más bien al revés, exceden los títulos.

Según el Indert, las documentaciones de las tierras fueron presentadas por la empresa Desarrollos Madereros S.A, que serán cotejadas con la base de datos de la Dirección General los Registros Públicos (DGRP). “Tenemos que hacer bien el trabajo, investigar a profundidad con todos los documentos a la vista, y no de manera superficial. Hay que entender que esto (trabajo técnico) no empieza hoy y termina mañana”, aseguró González Yaluff.

González Yaluff aseguró que están haciendo un trabajo transparente en el marco del proceso de mensura judicial. “Ya se inició el acta de inicio de la mensura donde la empresa ha presentado todos los títulos de propiedad. No obstante, hemos solicitado vía oficio que se remita pedido de informe a la DGRP de cada finca y padrón desde el folio N° 1 para saber exactamente todo el tema: el origen y la legitimidad de los títulos, cómo se transfirió, y saber finalmente si existe o no excedente”, expresó.

No eran tierras del Indert

Respecto a los títulos presentados por la empresa forestal en el marco de la referida mensura judicial, Gail González dijo que no son títulos originales del Indert. Ellos compraron de otra gente. Para eso, tenemos que saber dónde empezó la transferencia de la finca madre, entre otros. Tener un informe de los títulos presentados por la empresa acerca de la situación de las dos fincas, una de 1.373 Ha. y otra de 2.400 Ha. adquiridas por la firma a terceros”, indicó.

Cuando se termine el trabajo técnico de verificación y compaginación correspondiente, se hará el acta de cierre de mensura en el lugar, se remitirá ese expediente en Geodesia del MOPC para aprobar la mensura, después pasará a Catastro Nacional y DGRP, explicó.

Largo proceso

“Es todo un proceso, no tiene plazo, no empieza hoy y termina mañana. Como Indert también estamos teniendo un trabajo importante en materia de titulación de las tierras a nivel país”, manifestó.

También comentó que no sabe cuál es la motivación de los sintierras para instalarse frente al Indert. “Nosotros, por nuestra parte, estamos cumpliendo nuestro trabajo contra viento y marea, a pesar de muchos problemas que nos ocasionó el tema de las mensuras judiciales con los gremios y la política”, mencionó González Yaluff.

“Se les explicó sobre la magnitud del trabajo. Tiene que haber otra motivación. Esto no es lucha por la tierra porque no puede ser que no se entienda el trabajo que se está haciendo. Algo quiere justificar el dirigente ante la gente. No sé si es una motivación política o económica. Hay muchas cosas... “, finalizó.